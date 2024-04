ATP Montecarlo 2024: Simone Bolelli e Andrea Vavassori debuttano con la vittoria in doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per il secondo turno del torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo. Il debutto dei finalisti degli Australian Open, sul campo numero 9, è bagnato da un 7-6(5) 6-2 nei confronti della coppia franco-monegasca composta da Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot. Più complessi i prossimi avversari: gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni, numeri 8 del seeding e vincitori a Cincinnati nel 2023. Peraltro, Gonzalez è stato a lungo compagno di Bolelli.

Già nel secondo game arriva la chance per gli italiani con il deciding point, che però non funziona perché sulla prima di Rinderknech Vavassori manda la risposta lunga. Sul servizio di Vacherot di opportunità di break ne arrivano altre due, e anche in questo caso il sapore è quello di un parziale spreco. Finalmente il break arriva sul 3-2, e giunge a 15 con entrambi gli azzurri bene in evidenza. Sul 5-3 arriva un momento critico, con Bolelli al servizio e uno 0-30 da recuperare, che diventa 15-40 con una gran risposta di Rinderknech. Che, nel punto successivo, ne tira fuori un’altra per il 5-4. In questa situazione a Bolelli e Vavassori tocca in sorte un 15-40, ma il francese riesce a risolever da solo il problema, e sempre col servizio: 5-5. Dopo altri tre set point non sfruttati sul 6-5, si arriva al tie-break nel quale gli italiani rischiano di divorarsi un 4-0 di vantaggio, ma riescono a chiudere 7-5 con una prima di Vavasssori.

Il secondo set inizia con una situazione di relativa tranquillità, con tutti e quattro i giocatori che tengono il proprio turno di battuta. Successivamente, però, Bolelli e Vavassori alzano il ritmo, soprattutto in risposta dove riescono a prendere spesso in mano la situazione con facilità. Da qui nascono i due break che decidono, in maniera molto più facile rispetto al parziale d’apertura, il match. Finisce con il 6-2 e un sorriso sotto il cielo nuvoloso.

Nell’ora e 29 minuti di match quel che colpisce è il lato delle seconde di servizio di Rinderknech e Vacherot, che vincono con essa 5 punti su 19 in due. Di contro, Bolelli e Vavassori vanno molto forte: 16/20, 80%.