Atletica, Yohanes Chiappinelli si ritira alla Maratona di Amburgo. Personale di Agostini, doppietta keniana

Yohanes Chiappinelli era uno degli italiani più attesi alla Maratona di Amburgo, dopo che lo scorso anno si era espresso in 2h09:46 a Siviglia e in 2h11:12 ai Mondiali di Budapest (undicesimo posto). L’azzurro sta inseguendo una difficile convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’Italia potrà schierare tre atleti (una chiamata è già sicura per Yeman Crippa, primatista nazionale).

Il 26enne si è però ritirato nei pressi del 37mo chilometro, dopo aver corso una buona prima parte di gara che lo proiettava a un tempo all’arrivo inferiore alle 2h08′. Stop anche per Daniele D’Onofrio poco dopo la mezza. Si è invece ben espresso Francesco Agostini, che ha chiuso al 16mo posto con il tempo di 2h13:53, migliorando così il precedente personale di 2h14:21.

Il keniano Bernard Koech si è imposto in 2h04:24, firmando così il bis dopo il sigillo dell’anno scorso. Alle sue spalle si sono piazzati l’etiope Haymanot Alew (2h05:30) e il connazionale Philemon Kiplimo (2h05:37). Tra le donne, invece, trionfo della keniana Irine Cheptai (2h18:21) che ha preceduto la connazionale Winfridah Moseti (2h18:24) e l’etiope Gotytom Gebreslase (2h21:18 per l’argento iridato).