Come cambia il tabellone di Sonego con l’eliminazione di Rublev: occasione da sfruttare verso Parigi 2024

Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Uno scenario a dir poco clamoroso, se si pensa che tre giorni fa il torinese era stato sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut nell’ultimo turno delle qualificazioni. L’azzurro è rimasto dunque virtualmente escluso dal tabellone principale monegasco fino a ieri, quando è stato ripescato in extremis da lucky loser al posto dell’infortunato Carlos Alcaraz.

“Sonny” ha ereditato così di fatto la terza testa di serie del seeding, usufruendo dunque di un bye al primo turno ed entrando direttamente in gioco al secondo round del main draw. Il 28enne piemontese si è fatto trovare pronto, sfruttando l’occasione e battendo l’ostico canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 7-5 (rimontando da 2-5 nel secondo set).

Agli ottavi il nostro portacolori se la vedrà con il vincente della sfida attualmente in corso di svolgimento tra il francese Ugo Humbert (n.14 del seeding) ed il cinese Zhizhen Zhang. In ogni caso sarà dunque una partita non chiusa, in cui Sonego potrà giocarsi le sue chance per imporsi e raggiungere clamorosamente i quarti di finale con all’orizzonte un possibile incrocio con Casper Ruud o Hubert Hurkacz.

Guardando più avanti, in semifinale si profilerebbe un confronto quasi impossibile con il numero 1 al mondo Novak Djokovic (in quel quarto di tabellone è uscito di scena Andrey Rublev). Lorenzo, virtualmente 56° e sesto azzurro nell’Olympic Race verso Parigi 2024, ha a disposizione un’opportunità importante per fare un grande passo avanti in ottica qualificazione a cinque cerchi.