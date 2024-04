Come cambia il ranking ATP degli italiani dopo Montecarlo: Sinner resta n.2, Berrettini perde posizioni

In attesa delle finali dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo e dei Challenger che si giocano in giro per il mondo si può tracciare il bilancio della situazione degli italiani nel ranking ATP, che verrà ufficializzato domani, dopo il torneo del Principato di Monaco.

Jannik Sinner, avendo raggiunto le semifinali, ha confermato la seconda posizione in classifica, salendo da 8710 a 8750, così come resterà stabile al numero 24 Lorenzo Musetti, che però scenderò da quota 1590 a 1510. Perderà due posti, ma resterà in top 40 Matteo Arnaldi, 40° sempre a 1121.

Guadagna 6 posizioni Lorenzo Sonego, grazie alla vittoria da lucky loser ottenuta a Montecarlo, che sale in 51ma posizione portandosi a quota 986. Su anche Flavio Cobolli che diventa 62° pur restando a quota 880, mentre è stabile in 64ma piazza Luciano Darderi a quota 875.

Cede 5 posizioni Luca Nardi, che scende all’81° posto scivolando a quota 718, infine devono attendere il risultato dell’australiano Thanasi Kokkinakis in finale nel Challenger di Sarasota sia Fabio Fognini, al momento stabile al 94° posto a quota 642, sia Matteo Berrettini, in discesa di 13 posizioni, 97° con 630 punti.

RANKING ATP ITALIANI DOPO MONTECARLO

2 Jannik Sinner 8750

24 Lorenzo Musetti 1510

40 Matteo Arnaldi 1121

51 Lorenzo Sonego 986

62 Flavio Cobolli 880

64 Luciano Darderi 875

81 Luca Nardi 718

94 Fabio Fognini 642 (sarà 95° se Kokkinakis vincerà a Sarasota)

97 Matteo Berrettini 630 (sarà 98° se Kokkinakis vincerà a Sarasota)