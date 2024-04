ATP Monaco, Alexander Zverev e Holger Rune i riferimenti. Berrettini rinuncia

La campagna sul rosso procede in questa intensa stagione tennistica. A partire dalla prossima settimana, l’ATP250 di Monaco di Baviera terrà banco. In un primo momento era prevista la presenza in tabellone di Matteo Berrettini, che però ha deciso di rinunciare per dedicarsi agli allenamenti prima di affrontare i tornei di Madrid, Roma e soprattutto il Roland Garros. In casa Italia, dunque, sarà il derby nelle qualificazioni tra Andrea Pellegrini e Francesco Passaro a stabilire chi rappresenterà il Bel Paese.

L’uscita di scena di Berrettini ha portato all’inserimento nel main draw di Taylor Fritz, a caccia di rivincite dopo l’eliminazione al primo turno del Masters1000 di Montecarlo per mano di Lorenzo Musetti. Lo statunitense vorrà recitare un ruolo da protagonista in un evento in cui le vedette saranno il padrone di casa, Alexander Zverev, e il danese Holger Rune, campione in carica.

Zverev, sconfitto negli ottavi di finale nel Principato da Stefanos Tsitsipas, sarà la testa di serie n.1 in questo torneo e potrebbe ritrovarsi in rotta di collisione proprio con Fritz nelle semifinali. A precedere quell’incrocio non ci dovrebbero essere problemi per lui, a patto che sia una versione di Sascha convincente e non dimessa, come si è notata nella sfida contro il greco sul rosso monegasco.

Rune (n.2 del seeding), da par suo, vuole voltare pagina e dimenticare le polemiche della sfida contro Jannik Sinner a Montecarlo per riprendere il proprio cammino sulla superficie preferita. Il giovane danese non dovrebbe avere grossi ostacoli e, sulla carta, l’ostacolo più complicato potrebbe essere rappresentato o dal canadese Felix Auger-Aliassime o dal tedesco Jan-Lennard Struff, prima di un possibile incrocio con Zverev nell’atto conclusivo.

TABELLONE ATP 250 MONACO 2024

Zverev (GER) [1]-Bye

Rodionov (AUT)-Vukic (AUS)

Rehberg (GER) [WC]-Michelsen (USA)

Garin (CHI)-Koepfer (GER) [7]

Fritz (USA) [3]-Bye

Qualificato-Thiem (AUT)

Qualificato-Molleker (GER) [WC]

Kopriva (CZE)-Draper (GBR) [6]

Auger-Aliassime (CAN) [5]-Marterer (GER)

Daniel (JPN)-O’Connell (AUS)

Qualificato-van de Zandschulp (NED)

Bye-Struff (GER) [4]

Shevchenko (KAZ) [8]-Hanfmann (GER)

Qualificato-Topo (GER) [WC]

Ugo Carabelli (ARG)-Galan (COL)

Bye-Rune (DEN) [2]