Ciclismo, Jonas Vingegaard dimesso dall’ospedale di Vitoria. Difficile il recupero per il Tour de France 2024

La notizia è lieta. Dodici giorni dopo la bruttissima caduta al Giro dei Paesi Baschi, Jonas Vingegaard è stato dimesso dall’ospedale Txagorritxu di Vitoria, dove era stato ricoverato il 4 aprile. Il campione danese della Visma-Lease a Bike ha subìto uno pneumotorace oltre alla frattura della clavicola e di diverse costole, in conseguenza del crash, e si è sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico per minimizzare le proprie lesioni.

La comunicazione è stata fatta attraverso i social dallo stesso corridore: “Ciao a tutti, è arrivato il momento di lasciare l’ospedale. Voglio ringraziare lo staff medico per essersi preso cura di me. E voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato sostegno morale. Ho ricevuto tantissimi messaggi, regali e disegni davvero commoventi! Ora è giunto il momento di completare il recupero. Forza!“, le parole di Vingegaard.

Good news! A message from Jonas ❤️ , ’ . . … pic.twitter.com/5wI6Ot4uJR — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 16, 2024

L’atleta ha fatto ritorno a casa per concludere il periodo di convalescenza e di recupero, in funzione di un ritorno all’agonismo in bicicletta. Ci sono però forti dubbi sulla partecipazione del vincitore degli ultimi due Tour de France alla Grande Boucle di quest’anno, in considerazione della serietà delle fratture/lesioni subite. Un Tour la cui partenza è prevista sabato 29 giugno da Firenze.

Una situazione complicata anche per la Visma, se si considera anche gli infortuni di Wout van Aert e Wilco Keldermann, che non saranno al via del Giro d’Italia 2024, venendo sostituiti da Koen Bouwman e Christophe Laporte. Formazione olandese incerottata e scopriremo nelle prossime settimane gli sviluppi.