Chi è il prossimo avversario di Arnaldi a Madrid? Sfida sulla carta a senso unico contro la terza testa di serie

Esordio sul velluto per Matteo Arnaldi a Madrid. Nel primo turno del Masters 1000 sulla terra rossa spagnola l’azzurro infatti si è imposto per 6-4 6-1 in poco più di un’ora di gioco sull’australiano Christopher O’Connell (n.67 ATP).

Ora un secondo turno proibitivo aspetta il vincitore della Coppa Davis: l’azzurro infatti se la vedrà con la testa di serie numero tre del torneo, il russo Daniil Medvedev.

Per lui un bye al primo turno, dunque sarà l’esordio la sfida con l’azzurro: nella prima uscita sulla terra a Montecarlo brutta battuta d’arresto agli ottavi di finale per il russo.

Sono due i precedenti tra i due tennisti, entrambi a favore del russo: nel 2023 doppia sfida tra Dubai e Montreal, sempre sul cemento, con due successi in due set per Medvedev.