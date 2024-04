Chi affronterà Marcell Jacobs nella prima gara dell’anno: primati personali da urlo e una vecchia conoscenza francese

Marcell Jacobs farà il proprio ritorno in gara a distanza di 230 giorni dall’ultima uscita agonistica. L’appuntamento è per sabato 27 aprile (orario da definire) a Jacksonville (Florida, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri scalderà così i motori nel 2024: sarà uno degli uomini più attesi sul rettilineo delle East Coas Relays, dove farà un punto della situazione in vista delle World Relays (i Mondiali di staffette, 4-5 maggio alle Bahamas), degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Marcell Jacobs sarà chiamato a sfidare avversari di primissimo piano. Annunciata una sfida di lusso con tre compagni di allenamento alla corte di Rana Reider proprio in Florida: lo statunitense Trayvon Bromell (due volte bronzo ai Mondiali), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e il giapponese Hakim Sani Brown (10.02 e 10.04 di recente).

In startlist figurano anche il francese Christophe Lemaitre (primo uomo caucasico a scendere sotto il muro dei 10 secondi), il giamaicano Ryiem Forde (all’attivo un 10.12), i brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi, il cinese Xie Zhenye (10.06 di recente).

AVVERSARI MARCELL JACOBS A JACKSONVILLE

Hakim Sani Brown (Giappone): personale 9.97, stagionale 10.02

Erik Cardoso (Brasile): personale 9.97, stagionale 10.38

Ryiem Forde (USA): personale 9.95, stagionale 10.12

André De Grasse (Canada): personale 9.89, prima uscita stagionale

Travyon Bromell (USA): personale 9.76, stagionale 10.02

Christophe Lemaitre (Francia): personale 9.92, prima uscita stagionale

Felipe Bardi (Brasile): personale 9.96, stagionale 10.24

Xie Zhenye (Cina): personale 9.97, stagionale 10.06