Marcell Jacobs torna in gara! Svelate data e località: 100 metri di fuoco contri avversari di lusso

Marcell Jacobs si appresta a fare il proprio ritorno in gara. Il Campione Olimpico dei 100 metri gareggerà sabato 27 aprile (orario ancora da definire) a Jacksonville (Florida, USA) e farà così il proprio esordio stagionale, tornando in pista a 230 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica (10 settembre 2023 a Zagabria).

Il velocista lombardo sarà una delle grandi stelle dell’evento East Coas Relays, in programma all’Hodges Stadium nella University of North Florida, dove da qualche mese si è trasferito per allenarsi alla corte di Rana Reider. Proprio ieri il Messia dell’atletica tricolore aveva ironizzato con chi si preoccupava per non averlo ancora visto in gara nel 2024.

Marcell Jacobs ha più volte dichiarato di essere al lavoro per ritrovare la forma dei giorni migliori e per essere ancora grandissimo protagonista ai vertici dei 100 metri. Dopo l’apoteosi di Tokyo 2020, con tanto di superbo record europeo (9.80) in finale, il nostro portacolori era riuscito a vincere il titolo iridato in sala sui 60 metri e quello europeo sui 100 metri all’aperto, pur dovendo fare i conti con svariati problemi fisici.

Lo scorso anno riuscì a dare un contributo fondamentale alla staffetta 4×100 che conquistò la medaglia d’argento ai Mondiali. Ora il mirino è chiaramente puntato sulle Olimpiadi di Parigi 2024, l’evento di Jacksonville sarà da antipasto alle World Relays (4-5 maggio alle Bahamas), ovvero i Mondiali di staffette dove Jacobs supporterà il quartetto tricolore nella caccia al pass a cinque cerchi. A seguire lo vedremo in gara a Roma (18 maggio) e a Ostrava (28 maggio) prima degli Europei nella capitale.

Si preannuncia una sfida pirotecnica con tre suoi compagni di allenamento: lo statunitense Trayvon Bromell (due volte bronzo ai Mondiali), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e il giapponese Hakim Sani Brown (10.02 e 10.04 di recente). In startlist anche il francese Christophe Lemaitre, il giamaicano Ryiem Forde, i brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi, il cinese Xie Zhenye.