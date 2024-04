Perché Marcell Jacobs non è ancora qualificato alle Olimpiadi 2024? Tra minimo, regolamento e ranking per Parigi

Marcell Jacobs è il Campione Olimpico dei 100 metri. Il velocista italiano si è regalato una leggendaria apoteosi a Tokyo 2020, conquistando la medaglia d’oro nella gara regina dei Giochi ed entrando per sempre nel mito dello sport tricolore. Il fuoriclasse bresciano si impose nella capitale giapponese con il record europeo di 9.80 e ora sta seriamente lavorando per ritrovare la forma dei giorni migliori, con l’obiettivo di ripetere l’exploit alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Marcell Jacobs non è però ancora qualificato alla prossima rassegna a cinque cerchi. Il regolamento parla chiaro: per ottenere il diritto certo di partecipare ai Giochi bisogna correre i 100 metri in un tempo pari a 10.00 secondi o inferiore tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Questo è infatti il minimo richiesto per essere sicuri di avere un posto a disposizione sui blocchi di partenza.

L’azzurro non si è espresso a quel livello negli ultimi mesi: nel 2023 ha infatto siglato un doppio 10.05 tra la tappa di Diamond League a Xiamen (2 settembre, 0,4 m/s di vento a favore) e la semifinale dei Mondiali a Budapest (20 agosto, 0,3 m/s di brezza alle spalle), oltre al 10.08 di Zagabria (10 settembre, 0,9 m/s di vento in faccia).

Marcell Jacobs avrà poco più di due mesi di tempo per siglare il minimo. Si incomincerà già sabato 27 aprile negli USA, quando farà il suo debutto stagionale a distanza di 230 giorni dall’ultima uscita agonistica. Dopo le World Relays (i Mondiali di staffette, 4-5 maggio alle Bahamas) lo rivedremo poi il 18 maggio a Roma e il 28 maggio a Ostrava, prima degli Europei di Roma (7-12 giugno).

E se Marcell Jacobs non dovesse correre sotto i 10” nei prossimi due mesi? Sarebbe chiaramente un pessimo segnale, ma potrebbe comunque ancora qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Bisognerà affidarsi al ranking di World Athletics che verrà preso in considerazione per completare i 56 posti a disposizione per i 100 metri (ad esempio: 20 atleti hanno ottenuto il minimo, gli altri 36 verranno determinati attraverso questa graduatoria internazionale).