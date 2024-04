Jannik Sinner piomba nella top-30 dei tennisti più ricchi di sempre! La classifica e tutti i guadagni

Jannik Sinner è balzato di forza nella top-30 dei tennisti più ricchi di tutti i tempi, considerando esclusivamente i premi in denaro ottenuti grazie ai risultati acquisiti nei vari torneo. Dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami, con cui ha chiuso un trimestre da sogno considerando l’apoteosi agli Australian Open (primo Slam della carriera), il tennista italiano è infatti volato a quota 21,2 milioni di dollari statunitensi (circa 19,7 milioni di euro) guadagnati nel corso della sua ancora brevissima carriera sul circuito maggiore.

L’attuale numero 2 del ranking ATP è diventato il 26mo giocatore della storia, superando in un colpo solo Hewitt, Roddick, Ivanisevic, Edberg, Gasquet e Raonic con il sigillo sul cumento statunitense. Nel corso del 2024 ha già messo da parte quasi 4 milioni di dollari. Il serbo Novak Djokovic domina la classifica dei premi in denaro all-time con 181,66 milioni di dollari e ha già distanziato sensibilmente lo spagnolo Rafael Nadal (134,66) e lo svizzero Roger Federer (130,6).

Naturalmente la classifica dei montepremi non tiene in considerazione rivalutazioni e inflazioni, va anche aggiunto che l’entità degli assegni è notevolmente aumentata negli ultimi due decenni e continua a salire progressivamente. Non vengono presi in considerazione emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti.

CLASSIFICA PREMI IN DENARO TENNISTI ALL-TIME

1. Novak Djokovic (Serbia) 181,66 milioni di dollari

2. Rafael Nadal (Spagna) 134,66 milioni di dollari

3. Roger Federer (Svizzera) 130,6 milioni di dollari

4. Andy Murray (Gran Bretagna) 64,52 milioni di dollari

5. Pete Sampras (USA) 43,28 milioni di dollari

6. Alexander Zverev (Germania) 40,22 milioni di dollari

7. Daniil Medvedev (Russia) 40,04 milioni di dollari

8. Stan Wawrinka (Svizzera) 36,7 milioni di dollari

9. David Ferrer (Spagna) 31,48 milioni di dollari

10. Marin Cilic (Croazia) 31,3 milioni di dollari

—

26. Jannik Sinner (Italia) 21,2 milioni di dollari