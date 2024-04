Carlos Alcaraz: “Sarebbe bellissimo giocare il doppio alle Olimpiadi con Nadal”

Pronto al rientro in campo (lasciamo ancora un po’ di condizionale) Carlos Alcaraz che, dopo lo stop forzato a Montecarlo, dovrebbe tornare a giocare nel Masters 1000 di Madrid, davanti al pubblico di casa.

L’iberico ha rilasciato un’interessante intervista alla vigilia della manifestazione a Marca soffermandosi proprio sulla situazione legata agli infortuni: “Tante volte non capisco le situazioni, non capisco i momenti e mi chiedo il perché, e se sto facendo bene le cose: sto dormendo bene, sto mangiando bene, mi sto allenando bene e arrivano gli infortuni. Alla fine dobbiamo fare i conti con gli infortuni. Anche se fisicamente mi sento bene, mi sono allenato bene, ho 20 anni e il mio corpo non è ancora pronto. Ho bisogno di un paio d’anni affinché il mio corpo si adatti un po’ a questi ritmi. Credo che prendendoci cura di noi stessi in questi anni miglioreremo“.

E ancora, pensando a Montecarlo: “Ho provato frustrazione, perché era un torneo a cui avevamo deciso di andare a giocare, un torneo molto bello a cui avevo giocato solo una volta ed ero entusiasta di gareggiare. Quando ti infortuni, i pensieri positivi non arrivano mai. È stato un momento frustrante perché è arrivato all’improvviso“.

Poi, sul suo idolo, Rafael Nadal e la possibilità di giocare il doppio insieme alle Olimpiadi di Parigi: “Non ne abbiamo parlato. L’ho incontrato in questi giorni, negli ultimi tornei, e la verità è che non ho osato dirglielo. È una cosa che mi entusiasmerebbe moltissimo, sarebbe un sogno; so che anche lui sarebbe entusiasta di giocare con me. Ho già detto mille volte che sarebbe una cosa bellissima giocare il doppio con lui alla mia prima Olimpiade“.