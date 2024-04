Carlos Alcaraz chiarisce sulla sua presenza a Madrid: “Penso che potrò partecipare al torneo”

Carlos Alcaraz giocherà a Madrid? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso n.3 del mondo, presente ieri sera alla cerimonia dei Laureus World Sports Awards della capitale spagnola, che hanno incoronato Novak Djokovic come “Miglior sportivo dell’anno”. Nole non giocherà nel Masters1000 iberico, mentre Carlos sta facendo di tutto per esserci.

“A giudicare dalle sensazioni, penso che potrò partecipare al torneo“, le parole del funambolo di Murcia che ha saltato Montecarlo e Barcellona per un infortunio all’avambraccio destro che non gli consentiva di colpire bene sul dritto. Un problema che sembra sulla via della risoluzione, ma si vuol essere prudenti: “Sto meglio fisicamente ed emotivamente molto bene, ma non voglio dire nulla perché avevo detto che avrei giocato nel Barcellona e alla fine non è stato possibile. Mi sono già allenato a Madrid, ho provato buone sensazioni e penso che siamo sulla strada giusta“.

Indubbiamente, Alcaraz non potrà essere al meglio delle proprie condizioni fisiche, ma il desiderio è quello di provare a difendere il titolo alla Caja Magica, conquistato nelle due ultime edizioni: “Arrivo senza ritmo e senza partite sul rosso. Ma giocare a Madrid mi dà energia positiva, giocare davanti ai miei amici e alla mia gente. Seguo questo torneo da quando avevo cinque anni, giocarlo è una motivazione in più per me“, ha aggiunto.

Il n.3 del ranking, testa di serie n.2 del torneo, qualora riuscisse a giocare, inizierà il proprio cammino dal secondo turno, affrontando il vincente tra il kazako Shevchenko e il francese Rinderknech.