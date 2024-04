Canottaggio, Lodo-Vicino tornano e subito il 4 senza trionfa a Varese. Pazzesco successo dell’otto femminile!

Si chiude con altri due successi ed altrettanti gradini più bassi del podio nelle ultime Finali A delle specialità olimpiche, per un bilancio complessivo di quattro vittorie (tre delle quali nelle specialità olimpiche), due secondi e tre terzi posti, la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio: a Varese esultano anche il quattro senza senior maschile e l’otto senior femminile, mentre arpionano il podio anche il quattro di coppia senior maschile ed il singolo senior maschile.

Nel quatto senza senior maschile il successo va ad Italia 1 di Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro) e Nicholas Kohl (Gavirate), che nel finale rimontano sulla Gran Bretagna e vanno a vincere con il crono di 5.44.64, beffando l’imbarcazione britannica, seconda in 5.44.79, per appena 0.15. Terza piazza per i Paesi Bassi in 5.49.41, davanti alla Germania, quarta in 5.50.35, alla Svizzera, quinta in 5.50.45, ed all’Ucraina, sesta in 5.57.56.

Nell’otto senior femminile pesantissima vittoria di Italia 1 di Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Codato (Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle) e Veronica Bumbaca (Fiamme Oro), con Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) come timoniere, che trionfa in 6.02.34, respingendo gli attacchi della Gran Bretagna, seconda in 6.03.10, e della Romania, terza in 6.08.73, Quarto posto per la Germania in 6.12.07, mentre è quinto l’equipaggio di Italia 2, composto dalle Under 23 Anna Rossi (SC Caprera), Irene Gattiglia (RCC Cerea), Angelica Merlini (Tevere Remo), Aurora Spirito (Gavirate), Eleonora Nichifor (RCC Cerea), Susanna Pedrola (SC Bissolati), Giorgia Sciattella (Tevere Remo) e Sofia Secoli (CC Saturnia), con Ilaria Colombo (Gavirate) come timoniera, con il crono di 6.12.77, infine è sesta la Danimarca in 6.15.14.

Nel quattro di coppia senior maschile arriva il terzo posto di Italia 1 di Nicolò Carucci (Fiamme Oro), Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle), l’equipaggio vicecampione del mondo e capace di conquistare il pass olimpico ai Mondiali 2023, con il crono di 5.40.18. A vincere sono i campioni mondiali ed olimpici dei Paesi Bassi, che dominano in 5.38.32, giungendo davanti alla Gran Bretagna, seconda in 5.40.05 e capace di resistere alla rimonta degli azzurri per soli 0.13. Quarta la Svizzera in 5.43.78, quinta l’Australia in 5.44.25, sesta la Germania in 5.56.55.

Nel singolo senior maschile sale sul gradino più basso del podio Italia 1 di Davide Mumolo (Fiamme Oro), terzo con il tempo di 6.47.27, alle spalle del campione mondiale tedesco Oliver Zeidler, vincitore in 6.44.15, davanti ai Paesi Bassi, secondi in 6.47.03, bravi a difendersi per 0.24 dalla rimonta dell’italiano. Quarta piazza per la Gran Bretagna in 6.49.56, quinta per il Belgio in 6.54.28, sesta per la Croazia in 7.01.10.

Nell’otto senior maschile si ferma ai piedi del podio Italia 1 di Matteo Della Valle (Fiamme Oro), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola (Marina Militare), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle) e Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), con Alessandra Faella (CUS Torino) come timoniera), quarta in 5.34.67. Successo della Gran Bretagna in 5.27.67, davanti ai Paesi Bassi, secondi in 5.29.83, ed alla Germania, terza in 5.33.52. Alle spalle degli azzurri è quinta la Romania in 5.38.03, infine è sesta l’Austria in 5.39.50.

Nel quattro di coppia senior femminile termina sesta ed ultima l’Italia di Gaia Colasante (CUS Torino), Laura Meriano (Carabinieri), Valentina Iseppi (CC Aniene) e Kiri English-Hawke (Fiamme Oro) con il crono di 6.28.62. Successo dell’Ucraina in 6.11.32, che precede i Paesi Bassi, secondi in 6.13.16, la Germania, terza in 6.13.67, la Gran Bretagna, quarta in 6.146.33, la Svizzera, quinta in 6.16.22, e l’imbarcazione azzurra.