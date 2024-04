Canottaggio, Oppo e Soares conquistano la medaglia d’argento agli Europei nel doppio pesi leggeri!

Quarta Finale A con gli azzurri protagonisti e quarta medaglia per l’Italia agli Europei 2024 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Szeged, in Ungheria: a salire sul podio questa volta è il doppio pesi leggeri maschile, imbarcazione già qualificata ai Giochi di Parigi 2024, con Stefano Oppo e Gabriel Soares che si mettono al collo la medaglia d’argento.

Partenza a spron battuto della Svizzera, che cerca subito di avvantaggiarsi nei confronti di tutti i rivali e passa ai 500 metri con 0″88 sull’Italia, mentre la Spagna è più staccata. Prova ad allungare la Svizzera, che a metà gara passa con 2″62 sulla Repubblica Ceca e 2″63 sugli azzurri.

Sul passo l’Italia prova a rientrare sugli elvetici, torna seconda scavalcando i cechi e passa ai 1500 a 1″48 dagli svizzeri, che però tra le boe rosse rispondono all’attacco degli azzurri e tornano a guadagnare, andando a vincere con 2″27 sull’Italia, che nel finale riesce a difendersi dall’attacco della Norvegia, di bronzo a 2″50.

ORDINE D’ARRIVO QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE

1. Svizzera (Jan Schaeuble, Raphael Ahumada) 6.47.56

2. Italia (Stefano Oppo, Gabriel Soares) 6.49.83

3. Norvegia (Lars Bensker, Ask Jarl Tjoem) 6.50.06

4. Repubblica Ceca (Jiri Simanek, Miroslav Vrastil) 6.52.43

5. Spagna (Dennis Carracedo Ferrero, Caetano Horta Pombo) 6.53.08

6. Germania (Paul Leerkamp, Arno Gaus) 6.53.81.