Canottaggio, il primo podio per Valentina Rodini e Silvia Crosio: terzo posto agli Europei nel doppio pesi leggeri

Una scommessa che alla fine ha pagato. Valentina Rodini e Silvia Crosio conquistano il bronzo agli Europei di canottaggio di Szeged, in Ungheria, nel doppio pesi leggeri femminile. Buona risposta data al DT azzurro Franco Cattaneo, che ha voluto scommettere su questa nuova coppia in vista della qualificazione dell’imbarcazione ancora da ottenere, ma intanto ci si gode il terzo posto in 7’33”73.

Lagara è tutta per la Romania con la rodata coppia composta da Gianina Van Groningen e Ionela Cozmiuc in acqua 6, che fanno il ritmo sin dalla partenza Già nei primi 500 metri le due rumene tengono attorno agli otto decimi di margine, non voltandosi più fino al finale andando a chiudere con un ottimo 7’29”63.

Dietro è la coppia composta da Rodini e Crosio la prima a guidare l’inseguimento, rimanendo al secondo posto nei primi 1000 metri. Ma non arriva un cambio di ritmo e da dietro arrivano Grecia e Gran Bretagna, con cui si ingaggia una lotta selvaggia per la seconda posizione.

Lo scatto giusto arriva negli ultimi 500 metri, aumentando la velocità e riuscendo a fare la differenza nell’ultima parte di gara: la Gran Bretagna si deve arrendere, mentre le greche Dimitra Elena Kontou e Zoi Fitsiou tengono ancora un discreto ritmo per mantenere la seconda piazza (7’31”94). Rimane, per Rodini e Crosio, comunque un buon risultato, il primo ottenuto assieme da una coppia nata soltanto dieci giorni fa e che lascia ben sperare per il futuro.