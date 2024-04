Canottaggio, Europei Szeged: quattro equipaggi azzurri già in finale, altri due in semifinale

Si chiude la prima giornata degli Europei di canottaggio di scena a Szeged, in Ungheria. In acqua dodici dei quattordici equipaggi italiani impegnati in questo weekend lungo.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Doppio maschile composto da Luca Rambaldi e Matteo Sartori che si conferma tra i migliori; basta un 6’15”14 nella prima batteria per andare immediatamente in semifinale avanti alla Polonia, con cui accede al penultimo atto. Direttamente in finale invece il quattro senza di Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, che va all’ultimo atto prendendosi la seconda heat in 5’54”50 e gareggerà con Gran Bretagna, Francia e Romania, in attesa delle altre partecipanti.

Nel due senza maschile, Davide Comini e Giovanni Codato si prendono il pass per le semifinali con la seconda piazza in 6’29”00, alle spalle della Gran Bretagna (Oliver Wynne-Griffith e Tom George). Nella gara femminile Laura Meriano e Kiri Enghlish-Hawke dovranno passare dai ripescaggi dopo il quarto posto nella loro batteria in 7’29”27.

Ripescaggi anche per Gennaro Di Mauro, terzo nella sua batteria per soli 23 centesimi, facendosi rimontare dal lituano Giedrius Bieliauskas, e per il doppio pesi leggeri femminile composto da Valentina Rodini e Silvia Crosio, seconde in 7’02”44 alle spalle della coppia rumena Van Groningen-Cozmiuc (6’53”73). Con Rodini non c’era Valentina Cesarini, impegnata nel quattro di coppia con Stefania Gobbi, Stefania Buttignon e Clara Guerra, ma non è bastato per agguantare la finale immediata: solo quarto posto, dietro Gran Bretagna, Germania e Polonia. Bene invece la controparte maschile con Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, seconda e già all’ultimo atto.

Gli otto, sia maschile (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Luca Vicino, Marco Vicino, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, Alessandra Faella timoniere) e femminile (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi timoniere) sono terzi nelle gare preliminari.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Il solo Niels Torre è il rappresentante azzurro nel singolo pesi leggeri: il ventiquattrenne di Volterra accede direttamente alla finale A vincendo la propria batteria in 7’01”59 avanti al belga Marlon Colpaert; con loro l’irlandese Jacob Thomas McCarthy e l’ungherese Peter Galambos.

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Solo Giacomo Perini impegnato nel singolo PR1 maschile, e l’azzurro della CC Aniene non fallisce l’occasione, vincendo la sua batteria in 8’50”80 e apparendo come il favorito per la gara, essendo l’unico sceso sotto i nove minuti.