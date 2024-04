Calendario Europei canottaggio 2024 oggi: orari 26 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Gli Europei 2024 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno a Szeged, in Ungheria, oggi, venerdì 26 aprile: si continuerà a gareggiare con le ultime preliminary race e tutti i ripescaggi in sessione unica, dalle ore 10.10 alle ore 12.10, e l’Italia vorrà rimpinguare il bottino di equipaggi in finale (7 dopo la prima giornata).

Saranno 5 le imbarcazioni azzurre oggi in gara: esordio per il quattro con PR3 misto, ultimo equipaggio italiano impegnato nelle preliminary race, mentre disputeranno i ripescaggi il due senza senior femminile, il quattro di coppia senior femminile, il doppio pesi leggeri femminile ed il singolo senior maschile.

Anche per questa seconda giornata di gare, in cui sono calendarizzate soltanto le ultime preliminary race e tutti i ripescaggi in sessione unica, la diretta tv non sarà prevista, così come non è in programma la diretta streaming, mentre sarà fruibile il commento audio in diretta su worldrowing.com.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 2024

Venerdì 26 aprile – 10.10-12.10 Preliminary race e ripescaggi canottaggio e paracanottaggio

10.10 Preliminary race quattro con PR3 misto (10.10 Greta Elizabeth Muti, Tommaso Schettino, Marco Frank, Carolina Foresti, con Enrico D’Aniello timoniere)

10.15 Preliminary race doppio PR3 misto

10.20 Preliminary race due senza pesi leggeri maschile

10.27 Ripescaggio singolo PR1 maschile

10.35 Ripescaggio doppio PR2 misto

10.43 Ripescaggio due senza senior femminile (10.43 Laura Meriano, Kiri English-Hawke)

10.53 Ripescaggi due senza senior maschile

11.03 Ripescaggio doppio senior femminile

11.08 Ripescaggi doppio senior maschile

11.18 Ripescaggio singolo pesi leggeri maschile

11.23 Ripescaggio quattro senza senior maschile

11.30 Ripescaggio singolo senior femminile

11.35 Ripescaggi singolo senior maschile (11.35 Gennaro Di Mauro)

11.45 Ripescaggio doppio pesi leggeri femminile (11.45 Valentina Rodini, Silvia Crosio)

11.50 Ripescaggio doppio pesi leggeri maschile

11.55 Ripescaggi quattro di coppia senior femminile (12.00 Federica Cesarini, Stefania Gobbi, Stefania Buttignon, Clara Guerra)

12.05 Ripescaggio quattro di coppia senior maschile

PROGRAMMA EUROPEI CANOTTAGGIO 2024:DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista, commento audio in diretta su worldrowing.com.