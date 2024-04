Calendario Mondiali curling misto 2024: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2024 di curling doppio misto andranno in scena a Oestersund (Svezia). L’appuntamento è da sabato 20 aprile a sabato 27 aprile. Alla rassegna iridata parteciperanno venti squadre, che sono state suddivise in due gruppi da dieci compagine ciascuno. Ogni formazione affronterà le altre nove: le prime classificate dei due raggruppamenti accederanno direttamente alle semifinali, mentre seconda e terzo disputeranno il qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con Stefania Constantini (Campionessa Olimpica in questa specialità) e il giovane promettente Francesco De Zanna. Constantini ha recentemente preso parte alla rassegna iridata femminile chiusa al quarto posto, dopo aver conquistato l’argento agli Europei. De Zanna è invece stato la riserva del quartetto maschile capace di mettersi al collo il bronzo iridato settimana scorsa. La coppia azzurra è nel girone con Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Svizzera, Turchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, diretta live testuale su OA Sport per gli incontri dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Sabato 20 aprile

10.00 Prima giornata: Danimarca-Germania, Spagna-Italia, Turchia, Estonia, Svizzera-Francia, Norvegia-Giappone

14.00 Seconda giornata: Scozia-Repubblica Ceca, Cina-Paesi Bassi, Svezia-USA, Nuova Zelanda-Canada, Corea del Sud-Australia

18.00 Terza giornata: Italia-Svizzera, Germania-Francia, Norvegia-Danimarca, Giappone-Estonia, Spagna-Turchia

Domenica 21 aprile

10.00 Quarta giornata: Paesi Bassi-Nuova Zelanda, Repubblica Ceca-Canada, Corea del Sud-Scozia, Australia-USA, Cina-Svezia

14.00 Quinta giornata: Estonia-Spagna, Danimarca-Giappone, Germania-Svizzera, Turchia-Norvegia, Italia-Francia

18.00 Sesta giornata: USA-Cina, Scozia-Australia, Repubblica Ceca-Nuova Zelanda, Svezia-Corea del Sud, Paesi Bassi-Canada

Lunedì 22 aprile

10.00 Settima giornata: Francia-Norvegia, Turchia-Svizzera, Giappone-Italia, Estonia-Danimarca, Germania-Spagna

14.00 Ottava giornata: Canada-Corea del Sud, Svezia-Nuova Zelanda, Australia-Paesi Bassi, USA-Scozia, Repubblica Ceca-Cina

18.00 Nona giornata: Turchia-Italia, Norvegia-Germania, Danimarca-Francia, Spagna-Giappone, Svizzera-Estonia

Martedì 23 aprile

10.00 Decima giornata: Svezia-Paesi Bassi, Corea del Sud-Repubblica Ceca, Scozia-Canada, Cina-Australia, Nuova Zelanda-USA

14.00 Undicesima giornata: Norvegia-Estonia, Italia-Danimarca, Svizzera-Spagna, Francia-Turchia, Giappone-Germania

18.00 Dodicesima giornata: Corea del Sud-USA, Paesi Bassi-Scozia, Nuova Zelanda-Cina, Canada-Svezia, Australia-Repubblica Ceca

Mercoledì 24 aprile

10.00 Tredicesima giornata: Spagna-Francia, Giappone-Turchia, Estonia-Germania, Norvegia-Italia, Danimarca-Svizzera

14.00 Quattordicesima giornata: Cina-Canada, Australia-Svezia, USA-Repubblica Ceca, Corea del Sud-Paesi Bassi, Scozia-Nuova Zelanda

18.00 Quindicesima giornata: Germania-Turchia, Svizzera-Norvegia, Francia-Giappone, Danimarca-Spagna, Estonia-Italia

Giovedì 25 aprile

10.00 Sedicesima giornata: Repubblica Ceca-Svezia, Nuova Zelanda-Corea del Sud, Canada-Australia, Scozia-Cina, USA-Paesi Bassi

14.00 Diciassettesima giornata: Svizzera-Giappone, Francia-Estonia, Spagna-Norvegia, Italia-Germania, Turchia-Danimarca

18.00 Diciottesima giornata: Nuova Zelanda-Australia, Canada-USA, Cina-Corea del Sud, Paesi Bassi-Repubblica Ceca, Svezia-Scozia

Venerdì 26 aprile

10.00 Qualification game

18.00 Semifinali

Sabato 27 aprile

10.00 Finale per il bronzo

14.00 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI CURLING: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport per semifinali e finali (palinsesto da confermare).

Diretta streaming: The Curling Channel per tutte le partite.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.