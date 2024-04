Calendario Europei ginnastica artistica Rimini 2024: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Gli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile si disputeranno a Rimini dal 2 al 5 maggio. Prosegue la rassegna continentale dopo le gare maschili disputate la scorsa settimana, l’Italia tornerà a ospitare la rassegna continentale a quindici anni di distanza dall’edizione di Milano. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico. Le Fate si presenteranno all’appuntamento per andare a caccia del titolo a squadre e per dare un segnale importante in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli proveranno a stupire ancora una volta fronteggiando a viso aperto avversarie di rango come Gran Bretagna e Francia. Si incomincerà giovedì 2 maggio con le qualifiche seniores che assegneranno anche il titolo all-around (le gemelle D’Amato ed Esposito sono tra le favorite della vigilia). Si proseguirà venerdì 3 maggio con le qualifiche juniores, che metteranno in palio anche le medaglie della gara a squadre e del concorso generale individuale (le azzurrine possono davvero fare saltare il banco).

Si entrerà poi nel weekend con le finali di specialità seniores (sabato pomeriggio) e le finali di specialità juniores (domenica mattina). In chiusura il piatto forte: domenica pomeriggio si disputerà la finale a squadre seniores. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminili. Tutte le finali seniores saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE

Giovedì 2 maggio

10.00-12.05 Qualificazioni seniores (con l’assegnazione del titolo all-around), prima suddivisione

12.30-14.35 Qualificazioni seniores (con l’assegnazione del titolo all-around), seconda suddivisione

15.30-17.35 Qualificazioni seniores (con l’assegnazione del titolo all-around), terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni seniores (con l’assegnazione del titolo all-around), quarta suddivisione (con ITALIA)

Venerdì 3 maggio

10.45-12.00 Qualificazioni juniores (con l’assegnazione del titolo all-around e del titolo a squadre), prima suddivisione

12.30-14.35 Qualificazioni juniores (con l’assegnazione del titolo all-around e del titolo a squadre), seconda suddivisione (con ITALIA)

15.30-17.35 Qualificazioni juniores (con l’assegnazione del titolo all-around e del titolo a squadre), terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni juniores (con l’assegnazione del titolo all-around e del titolo a squadre), quarta suddivisione

Sabato 4 maggio

16.25-19.45 Finali di Specialità seniores

Domenica 5 maggio

10.00-13.20 Finali di Specialità juniores

15.00-17.10 Finale gara a squadre seniores

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per le finali di sabato fino alle ore 18.00 e a seguire su Rai 2; RaiSportHD per la finale di domenica pomeriggio.

Diretta streaming: Rai Play per le finali seniores; Eurovision Sport per le qualifiche seniores.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutti gli eventi.