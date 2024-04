Medagliere Europei ginnastica artistica maschile 2024: Italia sul podio generale! Festa azzurra a Rimini

L’Italia ha concluso al terzo posto nel medagliere combinato degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile, ovvero quello che somma i risultati ottenuti tra i seniores con quelli acquisiti tra gli juniores. La nostra Nazionale ha infatti conquistato otto medaglie complessive (due ori, tre argenti, tre bronzi): due tra i grandi (undicesimo posto in graduatoria) e ben sei tra gli under 16 (secondo posto in classifica).

I Moschettieri hanno conquistato il bronzo nella gara a squadre e Yumin Abbadini ha concluso al terzo posto nel concorso generale individuale. Tra i più giovani, invece, si segnalano l’argento nel team event e lo show di Tommaso Brugnami (oro al corpo libero, oro agli anelli, argento nell’all-around, argento al volteggio), senza dimenticarsi del bronzo di Manuel Berettera alla sbarra.

Il medagliere generale è stato così conquistato dalla Gran Bretagna con cinque ori (otto podi) davanti all’Ucraina (tre vittorie, sei medaglie). Tra i seniores sigillo dell’Ucraina con tre ori (due con Illia Kovtun tra parallele e sbarra e quello con la squadra) davanti alla Gran Bretagna, che si è invece imposta tra gli juniores.

MEDAGLIERE EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

MEDAGLIERE GENERALE SENIORES+JUNIORES

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Gran Bretagna 5 2 1 8 2. Ucraina 3 2 1 6 3. Italia 2 3 3 8 4. Francia 2 2 2 6 5. Cipro 1 1 2 4 6. Armenia 1 1 1 3 7. Grecia 1 0 0 1 7. Irlanda 1 0 0 1 9. Azerbaijan 0 1 0 1 9. Belgio 0 1 0 1 9. Bulgaria 0 1 0 1 9. Germania 0 1 0 1 9. Israele 0 1 0 1 9. Lituania 0 1 0 1 9. Paesi Bassi 0 1 0 1 16. Austria 0 0 1 1 16. Ungheria 0 0 1 1 16. Spagna 0 0 1 1 16. Svizzera 0 0 1 1 16. Turchia 0 0 1 1

MEDAGLIERE SENIORES

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Ucraina 3 1 1 5 2. Gran Bretagna 2 1 0 3 3. Cipro 1 1 2 4 4. Grecia 1 0 0 1 4. Irlanda 1 0 0 1 6. Armenia 0 1 0 1 6. Azerbaijan 0 1 0 1 6. Israele 0 1 0 1 6. Lituania 0 1 0 1 6. Paesi Bassi 0 1 0 1 11. Italia 0 0 2 2 12. Ungheria 0 0 1 1 12. Turchia 0 0 1 1 12. Svizzera 0 0 1 1

MEDAGLIERE JUNIORES