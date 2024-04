Calcio, vittorie esterne preziose per Lecce, Fiorentina e Atalanta nel 33° turno di Serie A

Quest’oggi sono andate in scena altre quattro partite valevoli per il 33° e sestultimo turno (il 14° del girone di ritorno) della Serie A 2023-2024 di calcio maschile, in attesa dei due succosi posticipi del lunedì Roma-Bologna e Milan-Inter. Nella giornata odierna sono arrivate ben tre vittorie in trasferta ed un pareggio a reti bianche.

Risultato pesantissimo in ottica salvezza nel lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Lecce, con il netto successo esterno dei salentini per 3-0 grazie ai gol di Gendrey, Dorgu e Piccoli. La compagine pugliese sale dunque a +7 sulla zona retrocessione ed è sempre più vicina alla permanenza in Serie A, mentre gli emiliani restano penultimi a -2 dal quartultimo posto dell’Udinese (che deve però giocare ancora la prosecuzione del match interrotto contro la Roma, sul punteggio di 1-1).

Nessun gol e poche emozioni all’Olimpico tra Torino e Frosinone, con i granata sempre decimi in classifica (ancora in lotta per un possibile posto in Europa) ed i ciociari che raggiungono momentaneamente l’Udinese in terzultima posizione. Ennesimo ko della Salernitana, ormai ad un passo dalla certezza aritmetica della retrocessione in B, che ha ceduto in casa per 2-0 alla Fiorentina con i gol nel finale di Kouamè e Ikone che proiettano la Viola al nono posto provvisorio con 47 punti.

Nella sfida serale dell’U-Power Stadium si è materializzata infine l’affermazione dell’Atalanta a Monza per 2-1 grazie alle reti di De Ketelaere e Tourè, mentre non è bastato ai padroni di casa il gol di Daniel Maldini all’89’. Tre punti fondamentali per la Dea, adesso sesta con 54 punti sempre in scia al treno Champions League.