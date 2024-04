Pallamano, Salerno vince ancora ed allunga in Serie A1

Jomi Salerno vince ancora e continua ad allungare a tre giornate dal termine della regular season della Serie A1 2023/2024. La compagine campana si distingue nel big match contro Cassa Rurale Pontinia, partita conclusa sul risultato del 27-32.

Oltre all’acuto del team diretto da Christophe Cassan sono da rimarcare anche l’ottima performance da parte di Ac Life Style Erice e Brixen Südtirol, rispettivamente a segno nei confronti di Venplast Dossobuono (27-13) e Cassano Magnago (25-19).

Non si smentiscono neanche Mezzocorona contro Starmed-Tms Teramo (30-26) e Cellini Padova che come da copione ha abbattuto in casa la concorrenza di Lions Sassari (23-28). Le sarde hanno tentato in ogni modo di resistere alle venete che hanno rispettato il pronostico della vigilia.

Cresce ora l’attesa per i Playoffs. Ricordiamo che quest’ultimo segmento del coinvolgono le prime quattro classificate al termine della regular season, impegnate in semifinale al meglio delle tre partite. Stessa formula per quanto riguarda la finale che assegnerà lo Scudetto. La squadra meglio classifica in campionato avrà diritto a disputare gara-2 ed eventuale gara-3 in casa.

I RISULTATI DEL WEEK-END

Cassa Rurale Pontinia – Jomi Salerno 27-32

Ac Life Style Erice – Venplast Dossobuono 27-13

Brixen Südtirol – Cassano Magnago 25-19

Mezzocorona – Starmed-Tms Teramo 30-26

Lions Sassari – Cellini Padova 23-28

CLASSIFICA AGGIORNATA

Jomi Salerno 33 pti, AC Life Style Erice 30, Cassa Rurale Pontinia 27, Brixen Südtirol 27, Cassano Magnago 25, Casalgrande Padana 20, Starmed-TMS Teramo 16, Venplast Dossobuono 9, Cellini Padova 8, Mezzocorona 7, Lions Sassari 0