Calcio: rimonta Inter in terra friulana, Udinese battuta in Serie A

Al termine di una partita sostanzialmente ribaltata nella sostanza e nella forma, l’Inter si avvicina ancor più allo scudetto battendo per 1-2 l’Udinese in trasferta nel lunedì della Serie A 2023-2024, e segnatamente nella 31a giornata. Decisivo un gol di Frattesi in pieno recupero, valido per due punti in più (quindi tre totali, rispetto all’uno che era) rispetto a un attimo prima.

E dire che ai 25.000 del Bluenergy Stadium (lo Stadio Friuli, per farla breve) quello che si presenta davanti è un valido spettacolo bianconero. Non solo perché respinge bene vari attacchi dell’Inter, ma anche perché, al 40° minuto, arriva il gol del vantaggio con Samardzic. O meglio, con la conclusione del serbo che, deviata da Carlos Augusto, manda tutti in confusione quel tanto che basta per far sì che sia 1-0 Udinese.

A inizio ripresa arriva il rigore che modifica una prima volta le sorti del match. Dimarco crossa per Thuram, ma Okoye non ha intenzione di farlo colpire di testa indisturbato. Il problema è che lo travolge: dal dischetto Calhanoglu non sbaglia. Comincia una lunga girandola di cambi, che non sembra cambiare alcunché fin quasi all’infinito recupero, di sette minuti.

Tanto però basta ai nerazzurri per forzare una vittoria apparsa non più possibile. La porta a casa Frattesi, che sfrutta la sequenza tiro di Lautaro-deviazione di Okoye-palo per trovarsi al posto giusto nel momento giusto.