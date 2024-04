Calcio, PSG e Borussia Dortmund approdano in semifinale di Champions League

Serata da leoni quella andata in scena nei ritorni di due dei quattro quarti di finale della Champions League di calcio. Sfide per cuore forti in cui episodi e giocate dei primattori del rettangolo verde han fatto la differenza. Al Camp Nou di Barcellona, una grande Classica tra i blaugrana e il PSG. Spagnoli che partivano con il vantaggio del successo di Parigi per 3-2, ma c’era ancora un match da affrontare.

Partita su ritmi vertiginosi e sono gli ospiti a farsi pericolosi, grazie alle iniziative di Barcola, Mbappé e Dembelé, senza però trovare la via della rete. Vantaggio che invece arriva per la compagine di casa al 16′, con una grande giocata di Lamine Yamal che salta secco Mendez e ispira Raphinha per la marcatura. Il PSG ha però il merito di non demordere e il turning point della sfida è al 31′ quando Barcola costringe a un fallo da ultimo uomo Araujo.

Espulsione diretta per il centrale e francesi che approfittano della superiorità numerica al 40′ con il solito Barcola che innesca splendidamente Ousmane Dembelé, freddissimo davanti a Ter Stegen. Nella ripresa gli ospiti dilagano con le reti di Vitinha e la doppietta di Mbappé: rigore realizzato al 61′ e gol da attaccante di razza all’89’. 4-1 e qualificazione per il penultimo atto del PSG.

Sfida pirotecnica anche a Dortmund e grande partita dei padroni di casa che hanno sconfitto per 4-2 l’Atletico Madrid. Prestazione super del Borussia, in grado di mettere tanta pressione alla formazione allenata da Diego Simeone. I gol di Brandt al 34′, Maatsen al 39′, Fuelkrug al 71′ e Sabitzer al 74′ hanno sorriso alla squadra tedesca. Ininfluente l’autorete di Hummels al 49′ e il gol di Correa al 64′.