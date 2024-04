Calcio femminile, Serie A 2024: la Roma festeggia lo scudetto con il Sassuolo, turno proibitivo per Pomigliano

Prosegue con un turno infrasettimanale la Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Domani, mercoledì 1 maggio, andrà in scena il settimo turno valido per la Poule Scudetto e la Poule Salvezza, con quattro incontri in programma (due per parte).

In realtà il massimo Campionato italiano ha già dato parte dei responsi previsti. Lo scorso weekend infatti la Roma, pur non scendendo materialmente in campo, ha conquistato il secondo titolo consecutivo approfittando del passo falso della Juventus contro l’Inter. Le Campionesse d’Italia potranno festeggiare il titolo sul campo in un’interessante sfida contro il Sassuolo (ore 15:00), compagine reduce dal roboante 4-4 strappato all’ultimo secondo in casa della Fiorentina.

La Viola, ormai consolidata terza in classifica, avrà la possibilità di scacciare i fantasmi affrontando un’Inter (calcio d’inizio 12:30) rinfrancata dalla bella vittoria ai danni delle bianconere. L’occasione sarà propizia anche per tentare di accorciare le distanze sulle toscane, al momento lontane otto punti.

In zona salvezza si fa durissima per il fanalino di coda Pomigliano che, a caccia disperata di punti, dovrà vedersela con la squadra più in forma del momento: il Milan (calcio d’inizio ore 12:30), forte del suo filotto di vittorie consecutive e motivata a non mollare la presa chiudendo la seconda fase da imbattuta. Scontro diretto per il settimo posto infine per Como e Sampdoria (calcio d’inizio ore 15:00), con le comasche in vantaggio di una sola lunghezza sulle liguri.