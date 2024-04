Basket: lunedì vincente per la Virtus Bologna contro Reggio Emilia in Serie A

La Virtus Segafredo Bologna porta a casa con successo il posticipo del lunedì (diventato tale solo dopo la sconfitta di Vitoria) contro Reggio Emilia. Finisce con questo 83-73 la 28a giornata di Serie A 2023-2024, e ora sarà volata tra V nere, Brescia e Milano per il primo posto in regular season (con Germani ed EA7 contro nel 29° turno). 15 i punti di Tornike Shengelia e 12 quelli di Marco Belinelli da una parte, 14 per Briante Weber e 12 per Langston Galloway dall’altra.

Si comincia con le due squadre che badano un po’ più all’attacco rispetto alla difesa. In particolare, per Bologna è importante l’apporto di Zizic, mentre dall’altra parte è il gruppo italiano prima e la coppia Weber-Galloway poi a mettersi in luec. Reggio Emilia sale fino al 12-17, poi arriva un parziale virtussino di 18-6 con tanto Lundberg e il tocco finale della tripla di Shengelia sulla sirena per il 29-23.

Nel secondo periodo le V nere non accennano a diminuire il loro ritmo, e anzi con Belinelli e Weber che si accendono arriva il 39-29. Neanche il timeout di Priftis e un buon Galloway riescono a fermare Bologna, che varia spesso i suoi protagonisti nel lento, ma progressivo allungo. Si arriva all’intervallo sul 57-41 e con Belinelli che, in un gran momento, va davvero vicinissimo a segnare da centrocampo.

L’Unahotels, però, non è squadra che si arrende facile, soprattutto non quest’anno. Vero è che la Virtus rimane per metà terzo periodo con un ampio vantaggio, ma è altrettanto vero che, dal tecnico fischiato contro Banchi per proteste, Reggio Emilia inizia a dar fiato alle proprie opzioni offensive. Grant in schiacciata, Uglietti da tre, poi Vitali da tre e gli ospiti sono di nuovo in partita: 65-58 a 10′ dal termine.

Al rientro in campo Chillo riesce a dare ai reggiani il -5, ma quello è il massimo ottenuto dal club n trasferta. Shengelia e Zizic ridanno la doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa, e stavolta la capacità di controllare il match ai bianconeri resta intatta eccome. Se da una parte Black fa il bello e il cattivo tempo, dall’altra Belinelli, Cordinier e Shengelia non faticano troppo (anche se qualche errore arriva) per mettere in sicurezza risultato e primato in classifica a quota 40. E ora, tra Virtus, Brescia e Milano, sarà lotta furiosa nelle ultime due giornate.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 83-73

BOLOGNA – Lundberg* 8, Belinelli 12, Dobric ne, Mascolo 5, Baiocchi ne, Shengelia 15, Hackett* 8, Mickey 6, Polonara* 10, Zizic* 11, Abass*, Cordinier 8. All. Banchi

REGGIO EMILIA – Weber* 14, Bonaretti ne, Cipolla ne, Galloway* 12, Faye* 4, Smith 4, Uglietti 7, Atkins 2, Black 11, Vitali* 8, Grant 4, Chillo 7. All. Priftis