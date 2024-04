Calcio femminile, le migliori italiane della 4ª giornata delle poule Scudetto e Salvezza: Giugliano e Bergamaschi sugli scudi

Calato il sipario sul quarto turno della seconda fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Poule scudetto e salvezza hanno tenuto banco. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane della giornata tenutasi nel week end.

LE MIGLIORI ITALIANE

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Creatività e visione di gioco sopraffina. Non c’è stata la soddisfazione della realizzazione, ma la visione di gioco e il modo di fare girare la squadra sono aspetti peculiari nella n.10 giallorossa, decisivi nel big match vittorioso contro la Juventus.

VALENTINA GIACINTI (ROMA) – Grande lavoro dell’attaccante nella sfida del Tre Fontane. L’apporto in zona gol non c’è stato, ma per la squadra in fase di non possesso assolutamente sì. Di qui, la valutazione è sicuramente positiva per quanto mostrato nella partita contro la Vecchia Signora.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – La sua firma è stata impressa anche nella sfida contro le capitoline, seppur inutile ai fini del riscontro finale. Tuttavia, la n.10 bianconera ha confermato il suo status di leader in campo nella sfida “Scudetto”.

DANIELA SABATINO (SASSUOLO) – L’istinto è sempre quello e, nella sfida dell’Enzo Ricci, l’attaccante neroverde si è fatta trovare pronta all’appuntamento con la marcatura, bucando una difesa ben organizzata come quella della Beneamata.

VALENTINA BERGAMASCHI (MILAN) – La partita tra il Diavolo e il Napoli è stata pirotecnica al Vismara e la capitana ha voluto ribadire il concetto che, oltre a fare tanta legna, i tempi di inserimento sono quelli giusti per essere in grado di realizzare.