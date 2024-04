Basket in carrozzina: Italia, niente Paralimpiadi 2024. Il Canada andrà a Parigi

L’Italia non si è qualificata, nel basket in carrozzina, per le Paralimpiadi di Parigi 2024. A staccare il pass per la rassegna successiva alle Olimpiadi è il Canada, che batte gli azzurri di Carlo Di Giusto per 72-60. Si tratta di una sconfitta assurda anche per il percorso opposto delle due squadre (3-0 Italia, 0-3 Canada).

Il match, per la cronaca, si decide nel secondo e terzo quarto, quando gli azzurri finiscono anche sotto di 20 punti confermando le notevoli difficoltà offensive che già si erano viste contro la Germania. Il problema è che, questa volta, i canadesi reggono bene e ai 16 punti della coppia Carossino-Papi rispondono con agio i 23 di Patrick Anderson.

Il distacco minimo è di 7 punti, e su tutte è decisiva la controprestazione di Bedzeti, 1/6 dal campo e uscito per falli nell’ultimo quarto e già gravato di quattro a inizio terzo.

Si è espresso così Carlo Di Giusto alla FIPIC: “Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta. Non siamo entrati in campo come dovevamo, abbiamo faticato poi a ritrovare le nostre certezze e abbiamo pagato caro contro un Canada a cui dobbiamo fare i complimenti“.

ITALIA – CANADA 60-72

ITALIA: Carossino 16, Papi 16, Tanghe 7, Spanu 6, Raimondi 5, Santorelli 4, Raourahi 2, Boganelli, Giaretti, Benvenuto ne, Ghione ne. All. Di Giusto

CANADA: Anderson 23, Higgins 14, Dallaire 11, Goncin 11, Vermette 6, Jassman 4, Ostepchuk 3, Hedges, De’aeth ne, Melymick ne, Mutware ne, Hagkull ne. All. Palmer