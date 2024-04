Calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia verso gli Europei 2025: equilibrio assoluto dopo due giornate

Il primo doppio turno della fase a gironi delle qualificazioni per i Campionati Europei 2025 di calcio femminile si è concluso stasera con una situazione di perfetto equilibrio nel gruppo 1 della lega A. Quando mancano quattro giornate alla fine, le quattro squadre protagoniste del raggruppamento sono appaiate infatti a quota 3 punti con una vittoria ed una sconfitta a testa.

Al momento, in attesa delle sfide di ritorno che delineeranno la situazione dei vari scontri diretti e delle eventuali classifiche avulse (prima discriminante in caso di arrivo a pari punti), la graduatoria del girone viene dunque composta in base alla differenza reti. La Norvegia guida con un +3 (4 gol fatti ed 1 subìto) davanti all’Italia (+1), poi Olanda (-1) e Finlandia (-3).

CLASSIFICA GRUPPO 1 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025

1. Norvegia 3 punti (+3 differenza reti)

2. Italia 3 punti (+1 differenza reti)

3. Olanda 3 punti (-1 differenza reti)

4. Finlandia 3 punti (-3 differenza reti)