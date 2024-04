Beach volley, Ranghieri/Carambula puntano ad avvicinare il pass olimpico nel Challenge di Guadalajara! Rossi: caviglia ko

Inizia oggi a Guadalajara in Messico il terzo Challenge della stagione e non arrivano buone notizie per una delle due coppie italiane iscritte. Un ritiro che sa tanto di bandiera bianca nella già complicata rincorsa alla qualificazione olimpica per Enrico Rossi che non ha partecipato al Challenge di Guadalajara in Messico in coppia con Daniele Lupo a causa di una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi il giorno prima delle qualificazioni (ieri) con la necessità di tornare in Italia per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e a terapie che gli permettano di guarire in vista della parte centrale della stagione.

Per Rossi/Lupo il torneo messicano era una delle ultime possibilità di invertire la tendenza e provare a conquistare i punti che potevano servire alla qualificazione per Parigi 2024. La coppia azzurra salterà anche l’Elite 16 di Tepic e potrebbe rientrare o per il Challenge di Xiamen in Cina o per le qualificazioni dell’Elite 16 di Brasilia.

Al via nel tabellone principale ci sono Alex Ranghieri e Adrian Carambula che fanno il loro rientro nel circuito mondiale a sei mesi dalla rassegna iridata che si è tenuta proprio in Messico a Tlaxcala. La coppia azzurra va a caccia di punti preziosi che mettano al sicuro la qualificazione olimpica, da confermare magari negli Elite 16, dove partiranno dalle qualificazioni. Ranghieri/Carambula affronteranno nella semifinale del girone la coppia portoghese formata da Pedrosa e Campos, mentre nell’altra semifinale del girone sono di fronte gli austriaci Hörl/Horst e i lituani allenati da Matteo Varnier Stankevicius/Knasas.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Lares/Carlos Andres (MEX)-Pristauz/Seidl (AUT) 0-2 (14-21, 13-21), Métral/Jordan (SUI)-Pedro /Gabriel (BRA) 2-0 (21-18, 21-15), Cory/Harrison (USA)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (21-19, 19-21, 8-15), Grimalt/Grimalt (CHI)-Leitner/Pascariuc (AUT) 0-2 (21-23, 12-21), Galindo/Aguirre (MEX)-Aravena/Droguett (CHI) 0-2 (18-21, 12-21), Rossi/Lupo (ITA)-Smedins/Tocs (LAT) 0-2 (0-21, 0-21), Wang/Li (CHN)-MacNeil/Russell (CAN) 2-0 (21-16, 21-18), Bassereau/Lyneel (FRA)-Paulikas/Matulis (LTU) 2-0 (21-8, 21-6), Vaught/Coyle (USA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 1-2 (21-17, 12-21, 13-15), Brewster/Friend (USA)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 0-2 (16-21, 15-21), Heidrich/Dillier (SUI)-Vinicius/Heitor (BRA) 0-2 (14-21, 17-21), Stankevicius/Knasas (LTU)-Leonardo/Felipe Alves (BRA) 2-0 (22-20, 21-12), Mol/Sunde (NOR)-Canet/Rotar (FRA) 2-1 (19-21, 27-25, 15-13), Schalk/Bourne (USA)-Huerta/Huerta (ESP) 2-1 (21-23, 21-17, 15-12), Elazar/Cuzmiciov (ISR)-Smith/Webber (USA) 2-1 (21-13, 25-27, 15-13), Ermacora/Waller (AUT)-Bye

Secondo turno qualificazioni: Métral/Jordan (SUI)-Pristauz/Seidl (AUT) 2-1 (21-17, 14-21, 15-12), Leitner/Pascariuc (AUT)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (13-21, 17-21), Smedins/Tocs (LAT)-Aravena/Droguett (CHI) 2-1 (22-24, 21-12, 17-15), Bassereau/Lyneel (FRA)-Wang/Li (CHN) 2-0 (21-15, 21-13), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-1 (24-22, 20-22, 15-13), Stankevicius/Knasas (LTU)-Vinicius/Heitor BRA 2-0 (21-15, 21-13), Schalk/Bourne (USA)-Mol/Sunde (NOR) 2-0 (21-19, 21-19), Ermacora/Waller (AUT)-Elazar/Cuzmiciov (ISR) 2-0 (21-17, 21-16).

Semifinali gironi. Pool F: Evans/Budinger (USA)-Pedro Solberg/Guto (BRA), Sarabia /Cruz (MEX)-Schalk/Bourne (USA). Pool E: Pfretzschner/Winter (GER)-Mol/Berntsen (NOR), George/Andre (BRA)-Popov/Reznik (UKR). Pool D: Hörl/Horst (AUT)-Stankevicius/Knasas (LTU), Ranghieri/Carambula (ITA)-Pedrosa/Campos (POR). Pool C: Bello/Bello (ENG)-Crabb/Brunner (USA), Diaz/Alayo (CUB)-Métral/Jordan (SUI). Pool B: Hodges/Schubert (AUS)-Bassereau/Lyneel (FRA), van de Velde/Immers (NED)-Samoilovs/Samoilovs (LAT). Pool A: Ermacora/Waller (AUT)-Herrera/Gavira (ESP), Evandro/Arthur (BRA)-Smedins/Tocs (LAT).

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Savvy/Van Winkle (USA)-Motomura/Nayu (JPN) 2-0 (21-10, 21-12), Torres/Rivera (MEX)-Vidaurrazaga/Albarran (MEX) 0-2 (21-23, 18-21), Sakurako/Sakura (JPN)-Lindstrom/Parrish (USA) 0-2 (14-21, 20-22).

Secondo turno qualificazioni: Savvy/Van Winkle (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-0 (24-22, 21-17), Gallay/Churin (ARG)-Cao/Zhu Lingdi (CHN) 2-1 (21-16, 21-23, 15-12), Harward/DeBerg (USA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 1-2 (17-21, 21-18, 14-16), Hildreth/Van Gunst (USA)-Vidaurrazaga/Albarran (MEX) 2-0 (21-14, 21-13), Coakley/Sweat (USA)-Navas/Gonzalez (PUR) 2-0 (21-17, 21-19), Akiko/Ishii (JPN)-Hollas/Remmelg (EST) 2-0 (21-15, 21-12), Kadeliye/Zeng (CHN)-Gruszczynska/Ola (POL) 1-2 (21-18, 16-21, 11-15), Bansley/Bukovec (CAN)-Lindstrom/Parrish (USA) 2-0 (21-18, 21-7).

Semifinali gironi. Pool A: Agatha/Rebecca (BRA)-Akiko/Ishii (JPN), Gutierrez/Flores (MEX)-Wang/Dong (CHN). Pool E: Liliana/Paula (ESP)-Hermannova/Stochlova (CZE), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Kotnik/Lovsin (SLO), Pool D: Placette/Richard (FRA)-Hildreth/Van Gunst (USA), Álvarez/Moreno (ESP)-Gallay/Churin (ARG). Pool C: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Vieira/Chamereau (FRA), Bansley/Bukovec (CAN)-Gruszczynska/Ola (POL). Pool B: Ittlinger/Borger (GER)-Klinger/Klinger (AUT), Pavan/McBain (CAN)-Coakley/Sweat (USA). Pool A: Esmée/Zoé (SUI)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA), Hüberli/Brunner (SUI)-Savvy/Van Winkle (USA).