Calcio femminile, Juventus vittoriosa contro il Sassuolo. Roma, festa Scudetto rimandata

Festa del Tricolore rinviata per la Roma nel campionato di Serie A di calcio femminile. Giornata di Poule Scudetto in questo sabato 20 aprile e le possibilità per la formazione allenata da Alessandra Spugna c’erano per conquistare il titolo nazionale.

A Firenze le capitoline potevano far calare il sipario, disputando una sorta di antipasto della Finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma venerdì 24 maggio al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena contro la Fiorentina. Sarebbe servito un successo esterno alle giallorosse per far essere certe del trionfo, ma le cose sono andate diversamente. Pari a reti bianche sul rettangolo verde toscano e quindi bisognerà attendere per stappare lo champagne.

La Juventus è riuscita a ritardare il tutto, grazie all’affermazione per 2-1 contro il Sassuolo. Allo stadio ‘La Marmora-Pozzo’ di Biella, la formazione bianconera priva delle squalificate Barbara Bonansea e Arianna Caruso ha avuto la meglio, grazie alle reti al 68′ di Lisa Boattin e all’80’ della svedese Paulina Nystrom, ribaltando la situazione di svantaggio per il gol firmato al 55′ da Chiara Beccari.

Juve a -11 dalla Roma, con quattro turni ancora da affrontare e le speranze “Scudetto” appese a un filo, ma vedremo come quest’ultima parte del campionato sarà gestita dalle primattrici della Serie A.