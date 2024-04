Calcio femminile, Andrea Soncin: “Abbiamo grandi motivazioni per conquistare la qualificazione agli Europei”

Il conto alla rovescia sta per terminare. La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara per il ritorno in campo, in vista delle qualificazioni agli Europei 2025. Le azzurre si raduneranno domenica a Coverciano per preparare le prime due partite del Gruppo 1 della Lega A: venerdì 5 aprile ci sarà il difficile esordio contro i Paesi Bassi allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza (ore 18.15, diretta su Rai 2), mentre martedì 9 la sfida contro la Finlandia in programma a Helsinki (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2).

A completare il quadro del raggruppamento sarà la Norvegia. Un girone non semplice per essere parte della fase finale della 14ª edizione della rassegna continentale, alla quale prenderanno parte le prime due classificate di ogni gruppo della Lega A, oltre alla Svizzera, in qualità di Paese ospitante, e alle sette squadre che centreranno la qualificazione tramite il doppio spareggio in programma a fine anno.

Pochi dubbi sul ritenere l’Olanda la squadra più forte del girone, considerando la vittoria degli Europei del 2017 e la Finale dei Mondiali 2019, in un percorso che vide anche l’incrocio con le azzurre nei quarti di finale. Reduce dalla Final Four della Nations League, le orange sono settime nel ranking FIFA e l’ultima vittoria dell’Italia risale al giugno 2021, quando a decidere un rigore trasformato da Cristiana Girelli.

Le azzurre, forti del percorso in Nations League, vorranno affrontare le orange con il piglio giusto. Ne ha parlato in conferenza stampa il CT Andrea Soncin a Coverciano: “Il gruppo è molto motivato, c’è lo spirito giusto e una grande voglia di conquistare il pass per i prossimi Europei. Il nostro è stato un percorso di crescita importante non solo sul campo ma anche come identità di gruppo“, le prime parole del tecnico tricolore.

“Ho avvertito uno spirito di positivo e di fiducia. Puntiamo a cominciare bene venerdì contro un’avversaria di valore, ne abbiamo rispetto ma siamo anche consapevoli di avere i mezzi per metterla in difficoltà. Cosa significa andare a giocare a Cosenza? È un fattore importante, credo sia fondamentale che l’Italia vada a in giro in tutto il Paese“, ha sottolineato Soncin.