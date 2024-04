Calcio a 5, Ecocity a valanga contro Ciampino nel 28° turno di Serie A. Vittorie di Pomezia e Came Treviso

Tre le sfide andata in scena quest’oggi nella 28ma giornata della Regular Season della Serie A di calcio a 5. Nettissima l’affermazione dell’Ecocity Genzano al Pala Tarquini contro Ciampino. Un 7-0 che non ammette repliche. Emiliano Gastaldo (doppietta) e Osni Garcia (tripletta) hanno recitato la parte dei mattatori. Un risultato che ha permesso all’Ecocity di scavalcare il Meta Catania nella graduatoria.

Questione playoff a tenere banco visto il successo della Fortitudo Pomezia per 6-3 contro lo Sporting Sala Consilina. Fortitudo ancora in ballo per la post season e la squadra allenata da Maurizio Grassi con questa affermazione ha mandato un chiaro messaggio di vitalità.

A chiudere il cerchio la vittoria del Came Treviso (4-3) contro l’Olimpia Verona nel derby veneto: Azzoni protagonista assoluto in questa partita contro l’Olimpia già retrocesso. Came che tiene la scia di Pomezia. In programma domani sfide molto interessanti: Italservice Pesaro-Olimpus Roma; Active Network-Napoli Futsal.