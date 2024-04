Boxe: Vincenzo Lizzi s’impone alla distanza ed è in semifinale agli Europei!

Vincenzo Lizzi è semifinalista agli Europei di boxe 2024 in corso di svolgimento a Belgrado, Serbia. Per lui, negli 86 kg, successo di grane valore, soprattutto per come arriva, con l’armeno Hamlet Harutyunyan, superato per verdetto non unanime dei giudici (4-1, quattro 29-27 e un 27-29 con deduzione di un punto applicata al citato Harutyunyan).

Primo round totalmente dominato dal pugile armeno, che riesce a essere più mobile e più pronto rispetto a un Lizzi che non riesce davvero a sbloccarsi bene. Il risultato ovvio è che tutti i cinque giudici accordano un 10-9 a XYZ.

L’italiano, però, trova un brillante modo per rimettersi in carreggiata nella seconda ripresa. Sebbene ancora un po’ meno mobile rispetto al suo avversario, Lizzi riesce a trovare sia maggiore efficacia che più capacità di togliersi dalle traiettorie del suo rivale, e questo gli viene riconosciuto da quattro giudici.

Il decisivo terzo round suona come una battaglia vera, in cui è l’azzurro il più convinto dei due su larga scala. Il tutto pur al netto di una lotta veramente dura, corpo a corpo per larghissimi tratti. Lizzi, come detto, ha sempre qualcosa in più, ed è questo che lo porta a tirar fuori un urlo selvaggio quando gli viene alzato il braccio trionfalmente. E adesso ci sarà il bielorusso Aliaksei Alfiorau.