Boxe, Vincenzo Lizzi si sbarazza di Aradoaie e avanza ai quarti degli Europei

Vincenzo Lizzi ha esordito con una bella vittoria agli Europei 2024 di boxe, in corso di svolgimento alla Pionir di Belgrado (Serbia). Il pugile italiano ha sconfitto il rumeno Paul Andrei Aradoaie per split decision e si è così qualificato ai quarti di finale della categoria fino a 86 kg. Il nostro peso cruiser ha combattuto in maniera molto grintosa e tenace, facendosi apprezzare soprattutto sulla corta distanza contro un avversario rognoso e risultando più preciso nella serie di colpi portati nel corso dei tre round.

Il 28enne, che dieci anni fa vinse gli Europei giovanili e il bronzo alle Olimpiadi Giovanili, ha fiaccato la resistenza di Aradoaie con dei bei montanti e soprattutto ha saputo pararsi bene dai tentativi del rumeno, apparso tecnicamente inferiore rispetto al nostro portacolori. Una bella prova di carattere che sicuramente servirà a rilanciare le ambizioni del calabrese e che gli permette di farsi strada in questa rassegna continentale, dove potrebbe togliersi delle soddisfazioni.

Vincenzo Lizzi è piaciuto per il suo costante incedere e per la sua capacità di proporsi costantemente, senza remore e senza timori di sorta. L’azzurro si è portato a una sola vittoria dall’ingresso in zona medaglia, ma ora si troverà di fronte un avversario molto rognoso: l’armeno Hamlet Harutyunyan. Lizzi è dalla parte di tabellone del numero 2 del seeding, ovvero il bielorusso Aliaksei Alfiorau.