Boxe: Giacomo Giannotti eliminato agli Europei, lo sconfigge il russo Mamedov

Finisce subito l’avventura di Giacomo Giannotti agli Europei di boxe 2024 in corso di svolgimento alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado (alias Pionir come nella sua tradizione). L’azzurro, nei 63,5 kg, è stato eliminato dal russo Gabil Mamedov, testa di serie numero 1 del torneo continentale.

Verdetto non completamente a favore del trentenne pugile di Orenburg con origini azere: 4-1, con il secondo giudice a esporre un 28-29 a favore di Giannotti contro i tre 30-27 e un 29-28 accordati a Mamedov.

Un combattimento, questo, nel quale la chiave fondamentale resta ancorata alla maggior esperienza del russo, che comanda spesso anche dal centro del ring e sa quando e come portare diversi colpi. Giannotti paga una partenza, se vogliamo, lenta, perché con il tempo non solo riesce a riprender quota, ma anche a iniziare a dar fastidio provando a entrare nella guardia del suo avversario. La prova fornita è buona, e forse con altro pugile davanti si sarebbe potuto avere almeno un turno in più.

Archiviata con un bilancio positivo questa giornata, si va verso quella di domani che vedrà il debutto dei tabelloni femminili. Sarà un doppio Italia-Turchia, con Rebecca Nicoli nei 60 kg contro Ozer e Assunta Canfora nei 63 kg contro Kubalova.