Boxe, Rebecca Nicoli eliminata all’esordio agli Europei. Ozer contata ma vincitrice

Rebecca Nicoli è stata sconfitta dalla turca Gizem Ozer agli Europei 2024 di boxe, in corso di svolgimento alla Pionir di Belgrado (Serbia). La pugile italiana ha perso per split decision (4-3), ma il verdetto lascia parecchi dubbi. La 24enne si è infatti espressa meglio nel primo round, ma non ha trovato l’unanimità dei giudici.

Nella terza ripresa l’anatolica è stata addirittura contata. Il nostro peso leggero conclude così la sua avventura agli ottavi di finale della categoria fino a 60 kg, senza avere la possibilità di sfidare la fuoriclasse irlandese Kellie Anne Harrington, Campionessa Olimpica a Tokyo 2020 e Campionessa d’Europa nel 2022.

Rebecca Nicoli ha sfoderato più volte la combinazioni gancio destro-montante sinistro nella prima ripresa, colpendo al volto l’avversaria con precisione. Nel secondo round Ozer è stata più brava a entrare nella guardia dell’azzurra e a essere più incisiva e continua nell’azione.

All’inizio della terza frazione la nostra portacolori è partita con grande caparbietà, ha piazzato tre violenti montanti al volto della rivale e l’arbitro ha contato l’anatolica fino a “otto”. Successivamente, però, la turca ha fatto vedere qualcosa negli scambi ravvicinati e probabilmente quei frangenti sono stati decisivi per i giudici.