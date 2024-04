Boxe, Tommaso Sciacca eliminato da Radev agli Europei: stop ai quarti di finale

Tommaso Sciacca è stato sconfitto dal bulgaro Yasen Radev agli Europei 2024 di boxe, in corso di svolgimento alla Pionir di Belgrado (Serbia). Il pugile italiano, che all’esordio aveva regolato il maltese Dyson Schembri, si è dovuto arrendere con verdetto unanime (5-0: due 30-27, tre 29-28) contro la testa di serie numero 3 del tabellone fino a 54 kg. Il nostro peso gallo conclude così la propria avventura in questa rassegna continentale all’altezza dei quarti di finale, alla vigilia dell’ingresso in zona medaglia.

Il 23enne siciliano ha subito l’incidere del 21enne nativo di Sòfia, pugile emergente che lo scorso anno ebbe la meglio anche contro Federico Serra alla EUBC Cup. L’azzurro non è praticamente mai riuscito ad anticipare l’avversario e i suoi tentativi sono spesso risultati imprecisi e poco ordinati, mentre Radev ha insistito con carattere nella propria azione, mettendosi in mostra dalla media distanza e facendo la differenza con un bel gancio destro, fatto sentire più volte sul volto e sui fianchi del nostro portacolori.

Dopo le prime due riprese il match era già chiuso, soltanto negli ultimi tre minuti si è visto qualcosa di convincente da parte di Tommaso Sciacca, che in quel frangente è stato premiato da tre giudici, anche se ormai il verdetto era già segnato.