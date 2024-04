Boxe, Etinosa Oliha demolisce Seck e vince l’internazionale IBF: la scalata continua

Etinosa Oliha è tornato sul ring a poco più di quattro mesi dalla grande vittoria ottenuta contro Faton Vukshinaj e dalla notte in cui si è laureato Campione del Mondo IBO dei pesi medi (la quinta sigla per importanza a livello globale alle spalle di WBA, WBC, IBF, WBO).

Il pugile italiano ha calcato il palcoscenico della Stadthalle di Falkensee (Germania) e ha surclassato il francese Ismael Seck (12-7-2), imponendosi ai punti con un nitido 100-90 per tutti i tre giudici. Prestazione di forza da parte del piemontese, che ha così conquistato la cintura internazionale IBF e ha confermato la propria imbattibilità (20 successi, di cui otto per ko).

Si tratta di un successo decisamente importante per il ribattezzato El Chapo, attualmente 14mo nel ranking della WBC: potrebbe servire per risalire le graduatorie internazionali e permettergli in un prossimo futuro di combattere per una cintura più importante. Il 25enne ha pressato l’avversario costantemente, arginando la notevole altezza e le leve lunghe. Il transalpino è stato sempre in balia del pugile italiano, che ha infierito su du lui a più riprese, senza però riuscire a mandarlo al tappeto.