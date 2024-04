ATP Barcellona 2024, ripescato Andrea Vavassori! Si ritira Khachanov, buona occasione per l’azzurro

Proprio mentre era impegnato sulla Pista 2 insieme a Simone Bolelli per il primo turno del torneo di doppio (partita poi persa in due set contro gli argentini Gonzalez/Molteni), è arrivata una bella notizia per Andrea Vavassori. Il torinese, sconfitto al secondo round delle qualificazioni, è stato infatti ripescato per il tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona 2024 in singolare.

Il 28enne piemontese entra dunque in main draw da lucky loser grazie al forfait del russo Karen Khachanov, settima testa di serie del seeding. Vavassori salta dunque il primo turno con un bye e accede direttamente ai sedicesimi di finale contro il padrone di casa spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha battuto ieri in due set il russo Roman Safiullin.

La wild card locale occupa attualmente l’84° posto del ranking mondiale, ma in un passato neanche troppo lontano è stato addirittura top10 (nona piazza come migliore classifica a fine 2019) ed è stato capace di disputare la semifinale di Wimbledon 2019. Un match dunque complicato ma non impossibile per il nostro portacolori, che dovrà però sfoderare una prestazione maiuscola per sognare il colpaccio sulla terra rossa catalana.