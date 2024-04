Berrettini-Carballes Baena, le quote per le scommesse: c’è un netto favorito a Marrakech!

Matteo Berrettini affronterà Roberto Carballes Baena nella finale del torneo ATP 250 di Marrakech. L’appuntamento è per le ore 16.00 odierne, quando il tennista italiano scenderà in campo sulla terra rossa della località marocchina per fronteggiare l’iberico. Il romano ha tutte le carte in regola per vincere e alzare al cielo il trofeo, diventando così il nuovo numero 84 del mondo e completando una perentoria ascesa di 51 posizioni nel giro di appena sette giorni.

Dopo sei mesi di inattività agonistica a causa di un infortunio, il finalista di Wimbledon 2021 tornerà a gustare il sapore di un atto conclusivo a distanza di due anni dalle ultime esperienze. Nel 2022 trionfò infatti sull’erba del Queen’s e di Stoccarda, mentre perse sul cemento di Napoli. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato sul mattone tritato, preludio tra l’altro al Masters 1000 di Montecarlo della prossima settimana.

Matteo Berrettini partirà con tutti i favori del pronostico secondo i bookmakers. Le quote per le scommesse sono infatti molto chiare alla vigilia ed evidenziano una chiara preferenza da parte degli allibratori nei confronti del 27enne. La vittoria di Matteo Berrettini è infatti quotata a 1,40: scommettendo 10 euro se ne portano a casa 14. Il successo di Carballes Baena è dato praticamente al doppio: quota di 2,90, ovvero puntando 10 euro se ne guadagnerebbero 29.

QUOTE SCOMMESSE BERRETTINI-CARBALLES BAENA

Vittoria Matteo Berrettini: 1,40.

Vittoria Roberto Carballes Baena: 2,90.