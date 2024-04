Bentornata Sara Errani! Dopo quasi sette anni ritorna in una semifinale a Bogotà

Dopo quasi sette anni Sara Errani tornerà a giocare una semifinale in un torneo WTA. Nell’ottobre 2017 a Tianjin era stata l’ultima volta per la nativa di Bologna, che ora è nuovamente tra le migliori quattro sulla terra rossa di Bogotà. Un traguardo raggiunto grazie alla vittoria in rimonta sulla rumena Irina Bara, numero 178 del mondo, sconfitta con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Adesso attende la vincente del match tra la tedesca Tatjana Maria e la colombiana Camila Osorio.

Una partita segnata dal numero incredibile di palle break avute a disposizione da entrambe le giocatrici. Errani ne ha dovuto difendere addirittura ventitré, mentre sono venti quelle concesse dalla rumena.

Il match parte malissimo per l’azzurra, che perde il servizio nel primo e nel terzo game dell’incontro, con Bara che si porta avanti sul 3-0. Errani, però, reagisce e recupera entrambi i break di svantaggio, riuscendo a pareggiare i conti. L’azzurra perde nuovamente la battuta nel nono game e questa volta la rumena chiude sul 6-4 in suo favore la prima frazione.

Subito break in apertura di Bara nel secondo set, ma Errani piazza poi una serie di quattro game consecutivi, strappando anche per due volte il servizio all’avversaria. Sarita riesce a difendere due palle break nel settimo gioco e poi toglie a zero la battuta alla rumena nel game successivo, chiudendo il set per 6-2.

Anche nel terzo set è sempre Bara a portarsi avanti di un break. Errani, però, replica con l’immediato controbreak nel quarto game. Il copione si ripete anche tra quinto e sesto gioco. L’azzurra ottiene poi un altro break nell’ottavo gioco e va a chiudere sul 6-3, staccando il biglietto per la semifinale.