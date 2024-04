Beach volley, Ranghieri/Carambula si fermano agli ottavi nel Challenge di Guadalajara

Nono posto finale per Alex Ranghieri e Adrian Carambula nel torneo di rientro dopo un lungo stop, il Challenge di Guadalajara. La coppia azzurra, unica presente nel tabellone principale del torneo messicano, non è riuscita a superare l’ostacolo della coppia ucraina Popov/Reznik che, grazie alla vittoria ottenuta nella nottata italiana, è riuscita a tornare in un quarto di finale di un torneo di primo livello dopo due anni.

Piuttosto netta la sconfitta degli azzurri nel primo set: avanti 7-5 Ranghieri/Carambula hanno subito un break di 0-5, trovandosi sotto 7-10. La coppia italiana è rimasta in scia degli avversari fino al 15-18, poi ha subito altri tre punti a fila arrendendosi con il punteggio di 15-21. Nel secondo set grande equilibrio fino al 13 pari, poi il break degli ucraini che si sono portati sul 17-14. Bravi Ranghieri/Carambula a non mollare e a pareggiare a quota 20 ma poi sono arrivati i due punti di Popov/Reznik a chiudere il match.

Torneo all’insegna dell’equilibrio, quello maschile messicano con sei ottavi di finale su otto conclusi al tie break e tre quarti sempre chiusi al tie break. Per il terzo torneo consecutivo i cubani Alayo/Diaz sono in semifinale, mentre i favoriti sono i brasiliani Evandro/Arthur che negli ottavi hanno eliminato i connazionali Geroge/Andre nella sfida che ha messo di fronte i vincitori degli ultimi due tornei. In campo femminile si confermano su ottimi livelli le canadesi Bansley/Bukovec.

TORNEO MASCHILE

Playoff: Ermacora/Waller (AUT)-Bello/Bello (ENG) 2-1 (21-15, 19-21, 15-13), George/Andre (BRA)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-1 (21-14, 20-22, 15-13)

Ottavi di finale: Ermacora/Waller (AUT)-van de Velde/Immers (NED) 1-2 (22-20, 15-21, 11-15), Hodges/Schubert (AUS)-Crabb/Brunner (USA) 1-2 (18-21, 23-21, 13-15), Ranghieri/Carambula (ITA)-Popov/Reznik (UKR) 0-2 (15-21, 20-22), Diaz/Alayo (CUB)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-19, 24-22), Bassereau/Lyneel (FRA)-Schalk/Bourne (USA) 2-1 (21-13, 22-24, 15-11), Evans/Budinger (USA)-Pfretzschner/Winter (GER) 1-2 (21-17, 17-21, 6-15), Hörl/Horst (AUT)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (16-21, 21-14, 7-15), Evandro/Arthur (BRA)-George/Andre (BRA) 2-1 (21-15, 19-21, 18-16)

Quarti di finale: Crabb/Brunner (USA)-van de Velde/Immers (NED) 2-1 (21-19, 21-23, 16-14), Diaz/Alayo (CUB)-Popov/Reznik (UKR) 2-1 (17-21, 21-16, 15-9), Pfretzschner/Winter (GER)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-0 (21-18, 21-18), Evandro/Arthur (BRA)-Herrera/Gavira (ESP) 2-1 (21-19, 18-21, 15-13)

Semifinali: Crabb/Brunner (USA)-Diaz/Alayo (CUB), Pfretzschner/Winter (GER)-Evandro/Arthur (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Playoff: Hildreth/Van Gunst (USA)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (14-21, 18-21), Klinger/Klinger (AUT)-Kotnik/Lovsin (SLO) 1-2 (21-17, 14-21, 12-15)

Ottavi di finale: Bansley/Bukovec (CAN)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-0 (22-20, 21-17), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Liliana/Paula (ESP) 1-2 (22-20, 15-21, 8-15), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Gruszczynska/Ola (POL) 2-0 (21-11, 21-13), Wang/Dong (CHN)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (15-21, 23-25), Agatha/Rebecca (BRA)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-12, 21-18), Akiko/Ishii (JPN)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 0-2 (16-21, 14-21), Álvarez/Moreno (ESP)-Coakley/Sweat (USA) 2-1 (21-16, 19-21, 15-9), Ittlinger/Borger (GER)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (23-21, 21-19).

Quarti di finale: Liliana/Paula (ESP)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (18-21, 18-21), Esmée/Zoé (SUI)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-1 (19-21, 21-18, 15-12), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (24-26, 20-22), Ittlinger/Borger (GER)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-1 (18-21, 21-10, 17-15)

Semifinali: Bansley/Bukovec (CAN)-Esmée/Zoé (SUI), Agatha/Rebecca (BRA)-Ittlinger/Borger (GER)