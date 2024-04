Basket, Luca Banchi: “Siamo stati trattati in modo pessimo dagli arbitri. Non va tolta l’attenzione su quello che abbiamo fatto”

La Virtus Bologna ha concluso al decimo posto la stagione regolare di Eurolega, centrando comunque l’accesso al Play-In, anche se ora per conquistare i playoff serviranno due vittorie in trasferta, la prima sul campo dell’Efes. Purtroppo fatale alla squadra di Banchi è stata la sconfitta, la settima consecutiva, maturata davanti al proprio pubblico nello scontro diretto contro il Baskonia per 95-91.

Battendo gli spagnoli, la Virtus avrebbe concluso all’ottavo posto e si sarebbe almeno garantita un eventuale secondo spareggio in casa, se non avesse battuto il Maccabi. Purtroppo contro il Baskonia è arrivato un altro ko, con Bologna che è totalmente crollata in classifica nella seconda parte di stagione.

Luca Banchi ha analizzato non solo la partita, ma anche la stagione della Virtus: “Siamo delusi, certamente, ma non bisogna distogliere l’attenzione da quello che abbiamo fatto in stagione. Ora dobbiamo ritrovare la concentrazione per il Play-In.Raccogliamo meno di quanto meriteremo in questo momento. Dietro di noi in EuroLega ci sono squadre con vissuto, budget molto importanti e nonostante tutto abbiamo molte recriminazioni. Ad oggi la Virtus Bologna è un’organizzazione sana, seria con una tifoseria incredibile che meritava una vittoria”.

L’allenatore della Virtus attacca poi duramente anche gli arbitri: “Un fallo netto nel finale di Howard su Abass, volevano fare fallo nettamente senza nascondersi, ma non è stato fischiato. Hackett, Shengelia sono stati trattati in modo pessimo dall’arbitro. I mismatch su Howard erano chiari, facevano falli programmati e non fischiavano. Tutto questo ha generato anche in lui frustrazione, nervosismo e per loro ha concesso tiri buoni e facili in contropiedi”.

In chiusura un commento sulla sfida di Istanbul contro l’Efes: “Dobbiamo trasformare l’amarezza in orgoglio, convinzione e giocare con fiducia per vincere ad Istanbul. Servirà la nostra migliore partita contro un Efes in gran forma”.