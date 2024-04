Beach volley, Gottardi e Menegatti non si fermano a Tepic: quarti a un soffio! Doppio spareggio per gli azzurri nel torneo maschile

Ancora una vittoria azzurra e due sconfitte nel secondo turno dei gironi preliminari dell’Elite 16 di Tepic in Messico. Gottardi/Menegatti concedono il bis contro le canadesi Pavan/McBain e sono ad un passo dalla vittoria del girone e dall’accesso diretto ai quarti di finale. Doppio spareggio, invece, per le due coppie inserite nel torneo maschile: sia per Ranghieri/Carambula che per Nicolai/Cottafava è arrivata nella notte italiana la seconda sconfitta e dunque per conquistare l’accesso agli ottavi gli azzurri dovranno per forza vincere il terzo match in programma nella serata/nottata italiana.

Menegatti/Gottardi, dopo la prestigiosa vittoria contro le campionesse iridate in carica Hughes/Cheng, hanno concesso il bis contro un’altra campionessa del mondo (del 2018), la canadese Sarah Pavan, ora in coppia con McBain, vincendo 2-1 una partita abbastanza complicata. La coppia azzurra è partita forte, portandosi sul 5-2 prima e sul 9-6 ma è stata raggiunta a quota 11 prima di piazzare un altro break: 14-11. Il set ad elastico ha vinto le canadesi rispondere con uno 0-4 (15-16) e le italiane mettere a segno l’ennesimo break sempre di 4-0 per il 19-16 che ha aperto la strada per il 21-18 a favore di Gottardi/Menegatti.

Nel secondo set la coppia canadese ha guadagnato un buon vantaggio in avvio (10-6), aumentandolo nella parte centrale del set e controllando senza problemi il finale per il 21-15 conclusivo. Nel tie break, dopo una prima parte equilibrata, le azzurre sul 7 pari, hanno piazzato il break decisivo di 5-1 e, sul 12-8, hanno potuto controllare senza troppi patemi la fase finale chiudendo 15-12. L’impegno nel girone della coppia italiana si chiuderà alle 19.00 contro le spagnole Liliana/Paula, provenienti dalle qualificazioni e sconfitte dalle azzurre nell’unico precedente, lo scorso anno ad Edmonton. Potrebbe bastare anche una sconfitta 1-2 per regalare alle azzurre il primo posto nella pool e i quarti di finale ma meglio vincere per non fare troppi calcoli.

Tra gli uomini brutta prestazione di Nicolai/Cottafava che anche lo scorso anno faticarono in questa fase della stagione per arrivare al meglio nei mesi estivi. La coppia italiana però non è ancora fuori dai giochi nonostante la secca sconfitta 2-0 subita contro gli olandesi Boermans/de Groot al termine di un match a senso unico. Gli azzurri avevano iniziato tutto sommato bene guadagnando anche un buon vantaggio nella parte centrale del primo set: 14-12. Sul 16-15, però, si è spenta la luce in casa italiana e, di fatto, non si è più riaccesa. La coppia olandese ha piazzato un break di 6-0 che ha fruttato il 21-16 del primo set e poi non si è fermata. Nel secondo set infatti, Boermans/De Groot sono scattati avanti 9-4 in un baleno aprendosi la strada per la facile vittoria: 21-11. Nicolai/Cottafava se la vedranno questa notte all’1.00 con gli statunitensi Crabb/Brunner, reduci dal trionfo di Guadalajara e battuti al tie break dagli azzurri nell’unico precedente nel novembre scorso. Anche gli americani hanno subito una doppia sconfitta nella prima giornata e dunque chi vince va agli ottavi.

Seconda sconfitta per Ranghieri/Carambula che, anche contro i brasiliani George/Andre hanno mostrato buone cose a sprazzi ma non sono riusciti ad incanalare il match sui binari giusti, perdendo 2-0. Primo set condizionato dalla partenza micidiale dei verde-oro che si sono portati sul 7-1 e poi non si sono più fatti riavvicinare fino al 21-16 conclusivo. Nel secondo set, dopo un avvio stentato (6-9) gli azzurri sono riusciti anche a mettere il naso avanti sul 15-14, sono stati bravi ad annullare due match ball a George/Andre sul 18-20 ma al terzo tentativo la coppia brasiliana è riuscita ad avere la meglio (22-20). Alle 21.00 altro spareggio azzurro con Ranghieri/Carambula che se la vedranno con i polacchi Bryl/Losiak contro cui conquistarono un anno esatto fa il terzo posto all’Elite 16 di Doha: 2-1 per gli azzurri i precedenti. Doppia sconfitta anche per i polacchi nella prima giornata di gare e dunque anche qui chi vince passa il turno come terza e va agli ottavi.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-14, 22-20), Ahman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED) 2-1 (16-21, 21-16, 15-12). van de Velde/Immers (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (21-12, 17-21, 15-7), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-0 (21-16, 21-8). 20: Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI), Brouwer/Meeuwsen (NED)-van de Velde/Immers (NED).

Pool B. Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA) 0-2 (26-28, 15-21), Perusic/Schweiner (CZE)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-1 (18-21, 21-19, 16-14). Ranghieri/Carambula (ITA)-George/Andre (BRA) 0-2 (16-21, 20-22), Perusic/Schweiner (CZE)-Bryl/Łosiak (POL) 2-1 (19-21, 21-17, 15-13). 21.00: Perusic/Schweiner (CZE)-George/Andre (BRA), Bryl/Łosiak (POL)-Ranghieri/Carambula (ITA).

Pool C. Cottafava/Nicolai (ITA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (21-18, 19-21, 12-15), Boermans/de Groot (NED)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-14, 21-19). Crabb/Brunner (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (18-21, 21-17, 14-16), Boermans/de Groot (NED)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-16, 21-11). 1.00: Boermans/de Groot (NED)-Herrera/Gavira (ESP), Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA).

Pool D. Ehlers/Wickler (GER)-Diaz/Alayo (CUB) 2-0 (22-20, 21-14), Partain/Benesh (USA)-Sarabia /Cruz (MEX) 2-0 (21-15, 21-13). Sarabia /Cruz (MEX)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (18-21, 12-21), Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (13-21, 13-21), domani 0.00: Partain/Benesh (USA)-Diaz/Alayo (CUB), Ehlers/Wickler (GER)-Sarabia /Cruz (MEX).

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A: Müller/Tillmann (GER)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-11, 21-17), Ittlinger/Borger (GER)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (13-21, 20-22). Hüberli/Brunner (SUI)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-15, 21-14), Ittlinger/Borger (GER)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (16-21, 19-21). 18.00: Ittlinger/Borger (GER)-Wang/Dong (CHN), Müller/Tillmann (GER)-Hüberli/Brunner (SUI).

Pool B. Liliana/Paula (ESP)-Pavan/McBain (CAN) 1-2 (18-21, 21-18, 13-15), Hughes/Cheng (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 1-2 (21-13, 16-21, 13-15). Gottardi/Menegatti (ITA)-Pavan/McBain (CAN) 2-1 (21-18, 15-21, 15-12), Hughes/Cheng (USA)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (21-13, 21-14). 19.00: Hughes/Cheng (USA)-Pavan/McBain (CAN), Liliana/Paula (ESP)-Gottardi/Menegatti (ITA).

Pool C. Stam/Schoon (NED)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-18, 21-9), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (17-21, 21-13, 14-16). Ludwig/Lippmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (21-23, 21-14, 15-11), Nuss/Kloth (USA)-Stam/Schoon (NED) 0-2 (15-21, 13-21). 22.00: Nuss/Kloth (USA)-Klinger/Klinger (AUT), Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER).

Pool D. 20.20: Melissa/Brandie (CAN)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (19-21, 22-20, 15-13), Carol/Barbara (BRA)-Gutierrez/Flores (MEX) 2-0 (21-13, 21-10). Gutierrez/Flores (MEX)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (17-21, 21-16, 15-13), Carol/Barbara (BRA)-Melissa/Brandie (CAN) 2-0 (21-17, 22-20). 23.00: Carol/Barbara (BRA)-Tainá/Victoria (BRA), Melissa/Brandie (CAN)-Gutierrez/Flores (MEX)