Bayern Monaco-Real Madrid 2-2, Vinicius risponde a Kane su rigore nella semifinale di Champions League

Bayern Monaco e Real Madrid hanno pareggiato per 2-2 nella semifinale d’andata della Champions League. All’Allianz Arena è andato in scena un confronto pirotecnico tra la compagine tedesca e gli spagnoli, che si sono annullate in maniera spettacolare. A decidere la qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione continentale sarà il confronto di ritorno che andrà in scena tra otto giorni nella capitale iberica.

Il Real Madrid è passato in vantaggio al 24′ con un bel gol di Vinicius Junior su invito di Kroos, ma i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato nel giro di quattro minuti nella parte iniziale della ripresa: Sane ha pareggiato al 53′ concretizzando l’assist di Laimer, al 57′ Kane ha portato in vantaggio i bavaresi trasformando un calcio di rigore.

Un’altra massima punizione è stata risolutiva nel finale: all’83mo minuto ci ha pensato ancora Vinicius Junior, autore di una doppietta, a marcare un pareggio di platino. Domani andrà in scena la seconda semifinale d’andata tra i francesi del PSG e i tedeschi Borussia Dortmund.