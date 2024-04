Basket, Varese vola in Turchia per la semifinale di ritorno di Europe Cup contro il Bahcesehir. I lombardi vogliono centrare la finale

Ad una settimana di distanza dal match di andata della semifinale di FIBA Europe Cup, l’Itelyum Varese vola in Turchia per affrontare il Bahcesehir College nella gara di ritorno – palla a due ad Istanbul alle 18:00 ora italiana.

I biancorossi provano a confermare il successo di Masnago seppur l’abbiano ottenuto con un solo punto di vantaggio (81-80), quindi servirà mantenere un margine di sicurezza nei minuti finali per cercare di respingere eventuali assalti dei turchi spinti dal pubblico di casa. Coach Bialaszewski affiderà le chiavi del gioco ancora una volta a Nico Mannion, con il playmaker della Nazionale che sembra essersi ritrovato dopo le esperienze poco positive alla Virtus Bologna e al Baskonia: il figlio di Pace ha chiuso il match di andata con 15 punti, migliorandosi poi in Serie A mettendo a referto ben 37 punti nel ko casalingo di sabato scorso contro la Germani Brescia (9u2-95). A dargli man forte ci penserà il pari-ruolo Davide Moretti, che nell’affermazione in Europa della settimana passata si è messo in mostra con 17 punti e 6 assist. Sul fronte offensivo i palloni pesanti passeranno da Hugo Bresson (16 punti), mentre il pitturato verrà controllato dallo statunitense Skylar Spencer (10 punti e 7 rimbalzi di cui sei difensivi mercoledì scorso).

Il Bahcesehir cercherà di rispettare il fattore campo sfruttando l’apporto dei tifosi per ribaltare l’inerzia della partita in proprio favore, vendicando quindi la battuta d’arresto dell’andata forti di un solo punto di svantaggio che mantiene viva la possibilità di centrare la finale della FIBA Europe Cup. L’attacco della squadra della Capitale turca sarà tutto sulle spalle dell’ala piccola francese Axel Bouteille – ultimo dei suoi ad arrendersi a Masnago con 23 punti – e dell’ala grande americana Tyler Cavanaugh, che ha chiuso l’andata con 15 punti. Sotto il ferro i lunghi biancorossi dovranno vedersela con il centro transalpini Jerry Boutsiele, che nella sfida della settimana scorsa ha piazzato una doppia doppia da 10 punti e ben 13 rimbalzi. L’Itelyum non potrà concedersi quindi distrazioni, senza farsi nemmeno intimorire dall’ambiente sicuramente caldo con il pubblico casalingo che cercherà di sostenere i propri giocatori dalla palla a due fino alla sirena finale.