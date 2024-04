Basket, tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata di regular season di Serie A

La LBA ha pubblicato tutte le combinazioni di arrivo a pari punti tra due o più squadre in classifica in vista dell’ultima giornata della regular season della Serie A1 2023-2024 di basket maschile. Molti verdetti sono già stati emessi, come la retrocessione aritmetica di Brindisi in A2 e l’elenco delle otto compagini qualificate per i playoff.

Ancora da definire la seconda retrocessa, con Pesaro in pole position ma Treviso non ancora salva, e la composizione del tabellone della post-season. Virtus Bologna e Olimpia Milano si contendono la prima posizione, fondamentale per avere il fattore campo in tutte le serie fino all’eventuale Finale Scudetto, mentre Brescia può arrivare al massimo seconda.

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 44 PUNTI

44 EA7 EMPORIO ARMANI – SEGAFREDO

1 Segafredo 1 vittoria e +7

2 EA7 Emporio Armani 1 vittoria e -7

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 42 PUNTI

42 EA7 EMPORIO ARMANI – SEGAFREDO – GERMANI

1 Segafredo 3 vittorie

2 EA7 Emporio Armani 2 vittorie

3 Germani 1 vittoria

42 EA7 EMPORIO ARMANI – SEGAFREDO

1 Segafredo 1 vittoria e +7

2 EA7 Emporio Armani 1 vittoria e -7

42 EA7 EMPORIO ARMANI – GERMANI

2 Germani 1 vittoria e +2

3 EA7 Emporio Armani 1 vittoria e -2

42 SEGAFREDO – GERMANI

2 Segafredo 2 vittorie

3 Germani 0 vittorie

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 32 PUNTI

32 UNAHOTELS – DOLOMITI ENERGIA – ESTRA

5 Estra 2 vittorie e +8

6 UNAHOTELS 2 vittorie e +4

7 Dolomiti Energia 2 vittorie e -12

32 UNAHOTELS – DOLOMITI ENERGIA

5 Dolomiti Energia 1 vittoria e +8

6 UNAHOTELS 1 vittoria e -8

32 UNAHOTELS – ESTRA

5 UNAHOTELS 1 vittoria e +12

6 Estra 1 vittoria e -12

32 ESTRA – DOLOMITI ENERGIA

6 Estra 1 vittoria e +20

7 Dolomiti Energia 1 vittoria e -20

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 30 PUNTI

30 DOLOMITI ENERGIA – ESTRA – BERTRAM

6 Estra 3 vittorie

7 Dolomiti Energia 2 vittorie

8 Bertram 1 vittoria

30 ESTRA – DOLOMITI ENERGIA

6 Estra 1 vittoria e +20

7 Dolomiti Energia 1 vittoria e -20

30 ESTRA – BERTRAM

7 Estra 2 vittorie

8 Dolomiti Energia 0 vittorie

30 DOLOMITI ENERGIA – BERTRAM

7 Bertram 1 vittoria e +1

8 Dolomiti Energia 1 vittoria e -1

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 28 PUNTI

28 BERTRAM – GENERAZIONE VINCENTE – BANCO DI SARDEGNA

8 Bertram 3 vittorie, poi 1-1 contro Generazione Vincente e +20

9 Generazione Vincente 3 vittorie, poi 1-1 contro Bertram e -20

10 Banco di Sardegna 0 vittorie

28 BERTRAM – GENERAZIONE VINCENTE

8 Bertram 1 vittoria e +20

9 Generazione Vincente 1 vittoria e -20

28 BERTRAM – BANCO DI SARDEGNA

8 Bertram 2 vittorie

9 Banco di Sardegna 0 vittorie

28 BANCO DI SARDEGNA – GENERAZIONE VINCENTE

9 Generazione Vincente 2 vittorie

10 Banco di Sardegna 0 vittorie

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 26 PUNTI

A causa dello scontro diretto tra Napoli e Scafati le ipotesi a 26 punti devono contenere entrambe

le squadre o nessuna delle due.

26 GENERAZIONE VINCENTE – BANCO DI SARDEGNA – VANOLI – GIVOVA

9 Vanoli 4 vittorie

10 Generazione Vincente 3 vittorie poi contro Banco di Sardegna 2-0

11 Banco di Sardegna 3 vittorie poi contro Generazione Vincente 0-2

12 Givova 2 vittorie

26 GENERAZIONE VINCENTE – BANCO DI SARDEGNA – GIVOVA

9 Generazione Vincente 2 vittorie e al momento +24

10 Banco di Sardegna 2 vittorie e -2

11 Givova 2 vittorie e al momento -22

26 GENERAZIONE VINCENTE – VANOLI – GIVOVA

10 Vanoli 3 vittorie

11 Givova 2 vittorie

12 Generazione Vincente 1 vittoria

26 GENERAZIONE VINCENTE – GIVOVA

10 Givova 2 vittorie

11 Generazione Vincente 0 vittorie

26 BANCO DI SARDEGNA – VANOLI

10 Vanoli 1 vittoria e +6

11 Banco di Sardegna 1 vittoria e -6

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 24 PUNTI

24 VANOLI – GIVOVA – OPENJOBMETIS – NUTRIBULLET

11 Vanoli 3 vittorie e +8 (quoziente punti 1,007)

12 Givova 3 vittorie e +8 (quoziente punti 0,9465)

13 NutriBullet 3 vittorie e +1

14 Openjobmetis 3 vittorie e -17

24 VANOLI – GIVOVA – OPENJOBMETIS

11 Vanoli 3 vittorie

12 Openjobmetis 2 vittorie

13 Givova 1 vittoria

24 VANOLI – GIVOVA – NUTRIBULLET

11 Vanoli 2 vittorie e +2

12 NutriBullet 2 vittorie e +1

13 Givova 2 vittorie e -3

24 VANOLI – NUTRIBULLET – OPENJOBMETIS

12 NutriBullet 3 vittorie

13 Openjobmetis 2 vittorie

14 Vanoli 1 vittoria

24 GIVOVA – NUTRIBULLET – OPENJOBMETIS

12 Givova 3 vittorie

13 Openjobmetis 2 vittorie

14 NutriBullet 1 vittoria

24 VANOLI – GIVOVA

11 Vanoli 2 vittorie

12 Givova 0 vittorie

24 VANOLI – OPENJOBMETIS

12 Vanoli 1 vittoria e +6

13 Openjobmetis 1 vittoria e -6

24 VANOLI – NUTRIBULLET

12 NutriBullet 2 vittorie

13 Vanoli 0 vittorie

24 GIVOVA – OPENJOBMETIS

12 Givova 1 vittoria e +11

13 Openjobmetis 1 vittoria e -11

24 GIVOVA – NUTRIBULLET

12 Givova 2 vittorie

13 NutriBullet 0 vittorie

24 OPENJOBMETIS – NUTRIBULLET

13 Openjobmetis 1 vittoria e 0 (quoziente punti 0,9611)

14 Nutribullet 1 vittoria e 0 (quoziente punti 0,9498)

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 22 PUNTI

22 OPENJOBMETIS – NUTRIBULLET – CARPEGNA PROSCIUTTO – HAPPY CASA

13 Openjobmetis 4 vittorie

14 Nutribullet 3 vittorie poi 1-1 e +8

15 Happy Casa 3 vittorie poi 1-1 e -8

16 Carpegna Prosciutto 2 vittorie

22 OPENJOBMETIS – NUTRIBULLET – CARPEGNA PROSCIUTTO

13 Openjobmetis 3 vittorie

14 NutriBullet 2 vittorie

15 Carpegna Prosciutto 1 vittoria

22 OPENJOBMETIS – NUTRIBULLET – HAPPY CASA

13 NutriBullet 2 vittorie e +8

14 Openjobmetis 2 vittorie e +3

15 Happy Casa 2 vittorie e -11

22 OPENJOBMETIS – CARPEGNA PROSCIUTTO – HAPPY CASA

14 Openjobmetis 3 vittorie

15 Happy Casa 2 vittorie

16 Carpegna Prosciutto 1 vittoria

22 NUTRIBULLET – CARPEGNA PROSCIUTTO – HAPPY CASA

14 Carpegna Prosciutto 2 vittorie e +20

15 NutriBullet 2 vittorie e -7

16 Happy Casa 2 vittorie e -13

22 OPENJOBMETIS – NUTRIBULLET

13 Openjobmetis 1 vittoria e 0 (quoziente punti 0,9611)

14 NutriBullet 1 vittoria e 0 (quoziente punti 0,9498)

22 OPENJOBMETIS – CARPEGNA PROSCIUTTO

14 Openjobmetis 2 vittorie

15 Carpegna Prosciutto 0 vittorie

22 OPENJOBMETIS – HAPPY CASA

14 Openjobmetis 1 vittoria e +3

15 Happy Casa 1 vittoria e -3

22 NUTRIBULLET – CARPEGNA PROSCIUTTO

14 Carpegna Prosciutto 1 vittoria e +15

15 NutriBullet 1 vittoria e -15

22 NUTRIBULLET – HAPPY CASA

14 NutriBullet 1 vittoria e +8

15 Happy Casa 1 vittoria e -8

22 HAPPY CASA – CARPEGNA PROSCIUTTO

15 Carpegna Prosciutto 1 vittoria e +5

16 Happy Casa 1 vittoria e -5