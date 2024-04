Calcio femminile, le migliori italiane della 6ª giornata delle poule Scudetto e Salvezza. Polli una certezza, Sciabica salvifica

Lo scorso weekend si è svolto il sesto turno valido per la seconda fase del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile, adesso diviso in poule Scudetto e poule Salvezza. Tanti gli argomenti sul piatto: dalla Roma che ha potuto festeggiare il secondo titolo consecutivo approfittando del k.o della Juventus, all’incredibile rimonta del Sassuolo in casa della Fiorentina passando per la situazione ancora immutata tra Napoli e Pomigliano nelle zone basse della classifica.

Vediamo allora le calciatrici italiane che più si sono distinte, utilizzando come punto di riferimento le statistiche offerte da Opta per la FIGC.

SERIE A: LE MIGLIORI ITALIANE DEL SESTO TURNO (POULE SCUDETTO/POULE SALVEZZA)

ELISA POLLI (INTER) – Per dispersione la migliore delle nerazzurre che, nella giornata di sabato, hanno espugnato il campo della Juventus. L’attaccante infatti, oltre ad aver messo a referto la rete dello 0-1, si è rivelata la giocatrice con più palloni giocati (ben quattro) dentro l’area di rigore delle rivali, oltre che quella con più tiri tentati (stesso numero di Bugeja).

AGNESE BONFANTINI (JUVENTUS) – Una certezza della squadra bianconera, capace di servire tre assist in 20 presenze, soltanto una in meno rispetto alle ultime tre stagioni. I presupposti per infrangere il record personale ci sono tutti.

MANUELA SCIABICA (SASSUOLO) – La giocatrice della provvidenza che ha risolto la pirotecnica sfida contro la Fiorentina trovando la rete del 4-4 da appena subentrata. Si tratta di una rete molto importante: con il goal infatti la classe 2006 è la “bomber” più giovane, con almeno due timbri segnati in Serie A per questa stagione.

CECILIA PRUGNA (SASSUOLO) – La centrocampista del Sassuolo è l’incubo della Fiorentina, come dimostrano le tre reti segnate contro la squadra Viola. Con nessun’altra squadra, eccetto la Juventus, la giocatrice ha trovato un bersaglio così florido.

AURORA DE RITA (SAMPDORIA) – Grande il contributo della calciatrice della Samp che, oltre a segnare una rete, è stata quella con più tiri effettuati durante la partita.

DEBORA NOVELLINO (POMIGLIANO) – Un difensore con il vizio del goal. Novellino infatti nella sfida contro la Samp ha segnato la sua nona rete in Serie A, la seconda con la maglia della squadra del team campano, diventando insieme a Gaia Apicella uno dei difensori con più reti all’attivo tra le fila della sua squadra.